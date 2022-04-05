Еврокомиссия подтвердила визит фон дер Ляйен в Киев в ближайшие дни

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на текущей неделе приедет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В поездке ее будет сопровождать глава внешнеполитического ведомства Еввросоюза Жозеп Боррелль, заявил во вторник, 5 апреля, официальный представитель Еврокомиссии.

Визит состоится перед конференцией доноров Stand Up For Ukraine, которое пройдет в Варшаве 9 апреля с целью сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Конференция созвана по инициативе фон дер Ляйен, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В середине марта в Киев приезжали три европейских премьер-министра

Тем самым в Брюсселе подтвердили информацию, о которой накануне вечером сообщил в Twitter премьер-министр Словении Янез Янша.

В середине марта Янша, а также главы правительств Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала приехали в Киев на поезде и встретились с Зеленским. Это был первый визит иностранных лидеров в украинскую столицу после начала войны, развязанной в Украине Россией. После этого Янша, Моравецкий и Фиала призвали последовать их примеру других западных лидеров и продемонстрировать тем самым солидарность с украинским народом в борьбе против российского вторжения.

Смотрите также:

Война в Украине - Буча Снимок из города Буча под Киевом. После ухода российских войск здесь обнаружены тела сотен убитых жителей. Фотографии из Бучи и других мест в Киевской области, которые следуют далее в фотохронике войны в Украине от 4 апреля, содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - Буча В понедельник, 4 апреля, город Буча посетил Владимир Зеленский. "Я своими глазами видел Бучу, Ирпень, Стоянку после оккупации. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть их к жизни", - написал президент Украины в своем канале в Telegram. Ранее он назвал случившееся в Буче геноцидом украинского народа.

Война в Украине - Буча Убитые мирные жители Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела убитых жителей Бучи, некоторые из жертв - со связанными за спиной руками, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель со связанными за спиной руками в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Выжившие жители Бучи - свидетели военных преступлений, к расследованию которых уже приступили власти Украины.

Война в Украине - Буча Расстрелянный человек рядом с велосипедом на обочине дороги около города Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело убитого человека на лестничной клетке дома в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Спутниковый снимок траншеи для массового захоронения около церкви в Буче, 31 марта.

Война в Украине - Буча Место массового захоронения около церкви в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча На месте массового захоронения в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Массовое захоронение в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Два убитых жителя Бучи, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Убитый мирный житель в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело человека, убитого российскими солдатами, согласно свидетельствам очевидцев. Буча, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тела погибших людей на дороге в Буче, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мирного жителя на дороге около Бучи в 20 километрах от Киева, 2 апреля.

Война в Украине - Буча Погибший мирный житель в Киевской области, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Тело погибшего мужчины в Буче, 3 апреля.

Война в Украине - Буча Украинские солдаты на одной из улиц в Буче после освобождения города, 2 апреля. Автор: Николай Пермяков

