 Еврокомиссия подтвердила визит фон дер Ляйен в Киев в ближайшие дни | Новости из Германии о Европе | DW | 05.04.2022

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Европа

Еврокомиссия подтвердила визит фон дер Ляйен в Киев в ближайшие дни

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Киев перед конференцией доноров для Украины, которая пройдет в Варшаве 9 апреля.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на текущей неделе приедет в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. В поездке ее будет сопровождать глава внешнеполитического ведомства Еввросоюза Жозеп Боррелль, заявил во вторник, 5 апреля, официальный представитель Еврокомиссии.

Визит состоится перед конференцией доноров Stand Up For Ukraine, которое пройдет в Варшаве 9 апреля с целью сбора средств для украинских беженцев и внутренне перемещенных лиц. Конференция созвана по инициативе фон дер Ляйен, а также премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

В середине марта в Киев приезжали три европейских премьер-министра

Тем самым в Брюсселе подтвердили информацию, о которой накануне вечером сообщил в Twitter премьер-министр Словении Янез Янша.

В середине марта Янша, а также главы правительств Польши и Чехии Матеуш Моравецкий и Петр Фиала приехали в Киев на поезде и встретились с Зеленским. Это был первый визит иностранных лидеров в украинскую столицу после начала войны, развязанной в Украине Россией. После этого Янша, Моравецкий и Фиала призвали последовать их примеру других западных лидеров и продемонстрировать тем самым солидарность с украинским народом в борьбе против российского вторжения.

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    Автор: Николай Пермяков


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