Еврокомиссия готовится объявить о новых санкциях против РФ

На фоне продолжающейся войны в Украине Еврокомиссия в среду, 28 сентября, озвучит предложения по новым санкциям против России, включая введение потолка цен на нефть. При этом предусмотрено смягчение уже действующих санкций, сообщило издание Politico . Брифинг для представителей стран Евросоюза запланирован на вторую половину дня.

Как сообщает издание, Еврокомиссия в целях ограничения цены на российскую нефть предложит вариант, при котором судоходные и страховые компании введут запрет на транспортировку или страхование российской нефти, если цена, по которой она продается, превышает определенный лимит. Этим пределом будет цена, по которой российская нефть в настоящее время продается в Азии (примерно на 30 процентов дешевле, чем в Европе).

При этом предполагается, что аналогичные санкции введут и союзники в G7, в том числе Великобритания, где застраховано большинство танкеров. Идея заключается в том, что даже если эти союзники официально не согласятся на введение потолка цен, такие страны, как Китай и Индия, не будут иметь стимула платить больше за российскую нефть, поясняет Politico.

Компенсации для Кипра и Греции

Как отмечает издание, проблемой для введения потолка цен долгое время являлась оппозиция со стороны Кипра и Греции, чьи судоходные компании зарабатывают большие деньги на транспортировке российской нефти. С ними, по данным Politico, согласовано предварительное решение, согласно которому они получат компенсацию.

Одновременно Еврокомиссия, судя по всему, предложит смягчить уже введенные санкции против РФ, фактически отменив запрет на поставку российских удобрений, цемента и других продуктов, отмечает Politico. Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России не будет содержать ограничений цен на нефть.

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