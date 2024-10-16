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Еврокомиссар по энергетике: ЕС может прожить без газа из РФ

Алексей Волошинов
16 октября 2024 г.

Комиссар ЕС по энергетике заявила, что блок сможет заменить идущий через Украину российский газ, а его использованию "нет никаких оправданий".

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Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс (фото из архива)
Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс (фото из архива)Фото: Jean-Francois Badias/AP Photo/picture alliance

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс заявила, что ЕС может заменить поставляемый через Украину российский газ после завершения контракта в январе. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам встречи с министрами энергетики стран Евросоюза в Люксембурге во вторник, 15 октября.

"Я подтвердила министрам, что мы готовы к окончанию контракта между Россией и "Нафтогазом". Есть варианты замены 14 миллиардов кубометров российского газа", - приводит ее слова агентство Reuters. Симонс добавила, что продолжению использования российского газа "нет никаких оправданий". "ЕС может прожить без российского газа... Я хочу четко сказать, что это (использование газа из РФ. - Ред.) не необходимость, а политический выбор, причем опасный", - добавила она.

Контракт на поставку российского газа в Европу через Украину заканчивается в декабре

Несмотря на продолжающуюся войну России против Украины, газ из РФ продолжает поступать в Европу через подконтрольные Киеву территории по условиям договора, заключенного между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" пять лет назад. Срок действия соглашения подходит к концу в декабре 2024 года.

В июле того же года немецкая экономическая газета Handelsblatt писала, что несколько европейских стран работают над продолжением поставок российского газа через Украину в ЕС. Однако 30 августа советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев намерен прекратить поставлять газ из РФ в Европу уже с 1 января 2025 года.

Немного позднее Кадри Симон заявила, что Европейский Союз серьезно сократил свою зависимость от российского газа за время войны в Украине и готов полностью отказаться от него. "Мы по-прежнему полностью привержены завершению поэтапного отказа от российского газа, что можно сделать, не ставя под угрозу энергетическую безопасность поставок в Европу", - сказала еврокомиссар. Первым шагом она назвала прекращение действия соглашения о транзите газа через Украину.

 

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