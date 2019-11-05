ЕСПЧ коммуницировал климатический иск португальской молодежи к 33 странам

Германия, Франция, Россия, Украина и еще 29 государств должны будут дать объяснения суду в Страсбурге по обвинению в недостаточной борьбе с глобальным изменением климата.
Мартим, Катарина, Клаудиа и Мариана (на снимке слева направо), а также еще двое молодых португальцев подали иск в ЕСПЧ
Германия, Франция, Россия, Украина и еще 29 государств должны будут дать объяснения Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) в связи с иском о защите климата от группы молодых португальцев. В понедельник, 30 ноября, ЕСПЧ принял климатический иск к рассмотрению.
Судьи в Страсбурге рассмотрят жалобу шести юных португальцев в возрасте от восьми лет до 21 года в приоритетном порядке. В иске, среди прочего, говорится о выбросах парниковых газов государствами-ответчиками, влияющих на глобальное изменение климата. Истцы утверждают, что разрушительные лесные пожары в Португалии в 2019 году отчасти были вызваны недостаточным исполнением в Европе Парижского соглашения по климату.
По мнению подателей жалобы, бездействие правительств обвиняемых стран в борьбе с климатическими изменениями способствовало сильным засухам, из-за которых сельское хозяйство Португалии испытывает проблемы с недостатком воды. Юридическую поддержку истцов обеспечивала британская неправительственная организация Legal Action Network.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на конференции ООН по проблемам климата (COP21). Этот документ заменил Киотский протокол, утверждавший обязательства по сокращению выбросов парниковых газов только для развитых стран, срок действия которого истек бы в 2020 году. Теперь такие обязательства взяли на себя и другие государства независимо от степени экономического развития.
Заявленная цель соглашения - до конца XXI века удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Кроме того, страны должны "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.
ЕСПЧ создан в 1959 году и расположен в Страсбурге, а его юрисдикция распространяется на все государства Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека. Особенностью климатического иска юных португальцев стало то, что он подан сразу против нескольких государств, в то время как ЕСПЧ обычно рассматривает лишь те жалобы, где фигурирует одно государство-ответчик.
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