 ЕСПЧ коммуницировал климатический иск португальской молодежи к 33 странам | Новости из Германии о Европе | DW | 01.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

ЕСПЧ коммуницировал климатический иск португальской молодежи к 33 странам

Германия, Франция, Россия, Украина и еще 29 государств должны будут дать объяснения суду в Страсбурге по обвинению в недостаточной борьбе с глобальным изменением климата.

Мартим, Катарина, Клаудиа и Мариана (на снимке слева направо), а также еще двое молодых португальцев подали иск в ЕСПЧ

Мартим, Катарина, Клаудиа и Мариана (на снимке слева направо), а также еще двое молодых португальцев подали иск в ЕСПЧ

Германия, Франция, Россия, Украина и еще 29 государств должны будут дать объяснения Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) в связи с иском о защите климата от группы молодых португальцев. В понедельник, 30 ноября, ЕСПЧ принял климатический иск к рассмотрению.

Судьи в Страсбурге рассмотрят жалобу шести юных португальцев в возрасте от восьми лет до 21 года в приоритетном порядке. В иске, среди прочего, говорится о выбросах парниковых газов государствами-ответчиками, влияющих на глобальное изменение климата. Истцы утверждают, что разрушительные лесные пожары в Португалии в 2019 году отчасти были вызваны недостаточным исполнением в Европе Парижского соглашения по климату.

Стена пламени над лесом во время пожара в Португалии в 2019 году

Лесные пожары в Португалии в 2019 году

По мнению подателей жалобы, бездействие правительств обвиняемых стран в борьбе с климатическими изменениями способствовало сильным засухам, из-за которых сельское хозяйство Португалии испытывает проблемы с недостатком воды. Юридическую поддержку истцов обеспечивала британская неправительственная организация Legal Action Network.

Парижское соглашение по климату

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на конференции ООН по проблемам климата (COP21). Этот документ заменил Киотский протокол, утверждавший обязательства по сокращению выбросов парниковых газов только для развитых стран, срок действия которого истек бы в 2020 году. Теперь такие обязательства взяли на себя и другие государства независимо от степени экономического развития.

Заявленная цель соглашения - до конца XXI века удержать глобальное потепление в рамках двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Кроме того, страны должны "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.

Европейский суд по правам человека

ЕСПЧ создан в 1959 году и расположен в Страсбурге, а его юрисдикция распространяется на все государства Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека. Особенностью климатического иска юных португальцев стало то, что он подан сразу против нескольких государств, в то время как ЕСПЧ обычно рассматривает лишь те жалобы, где фигурирует одно государство-ответчик.

Смотрите также:

  • Озера, возникшие из-за таяния вечной мерзлоты

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Раньше здесь было пастбище

    Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

  • Подборка аэрокосмических и фотоснимков об увеличении озер

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Озера растут с большой скоростью

    Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

  • Строительство домов на тающей почве в Якутии

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Строительство домов на тающей почве

    Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

  • Таяние вечного льда в дельте Лены

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Этого слоя льда скоро не будет

    Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

  • Проседание почвы из-за вытаивания подземного льда

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Проседание почвы стало обычным делом

    ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

  • Жилой дом на сваях в Тикси

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    А если сваи забили недостаточно глубоко?

    Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

  • Деформированные из-за таяния почвы дома в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Деформированные дома

    По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

  • Термосифоны в Якутске

    Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота

    Термосифоны специально охлаждают грунт

    Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:21

Батагайка: самый большой в мире кратер в вечной мерзлоте

Контекст

Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2

Уже в трех регионах Германии будет железнодорожный транспорт на водороде. Цель - замена дизельных локомотивов на неэлектрифицированных участках. У Alstom ФРГ заказала 41 поезд.  

Выборы в Европарламент: за кого проголосует молодежь

"Брекзит", изменение климата, защита личных данных - молодые европейцы готовы бороться за свои права. А как они могут повлиять на итоги выборов в Европарламент и за кого они голосуют?  

Лицо протеста: о чем мечтает немецкая Грета - Луиза Нойбауэр

В мире все знают Грету Тунберг. В Германии - все знают Луизу Нойбауэр? В любом случае, все те, кто борется за защиту климата. Сейчас она запустила свой подкаст - "1,5 Grad".  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему Грета Тунберг вызывает такую бурную реакцию в мире?  

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата?  

Также по теме

El Nino Symbolbild Dürre Philippinen Kind

Тысячи ученых предупреждают о грозящем климатическом бедствии 05.11.2019

Большинство стран, подписавших Парижское соглашение по климату, далеки от реализации поставленных целей, считают 11 000 ученых.

Wohnsiedlung mit dem Kraftwerk Gersteinwerk

Ученые рассказали о финансовых последствиях изменения климата 20.11.2019

Ученые из Economist Intelligence Unit полагают, что изменение климата обойдется миру в 8 триллионов долларов. Экономически особенно сильно пострадает Африка.

Symbolfoto Klimaschutz-Schild und CO2-Verbotsschild vor Geldscheinen

ФРГ неспособна достичь поставленных целей по климату в 2020 году 29.10.2019

Согласно исследованию, проведенному по заказу Greenpeace, цели по снижению выбросов парниковых газов, поставленной на 2020 год, удасться достичь лишь пятью годами позже.

Реклама

Самые читаемые

Баку взял под контроль Лачинский район Нагорного Карабаха  

Жестокость белорусских силовиков. В чем причина?  

Коронавирус: ВОЗ пообещала выяснить происхождение SARS-CoV-2  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно