 ООН: Изменение климата увеличивает число природных катастроф | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2020

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Мир

ООН: Изменение климата увеличивает число природных катастроф

Количество стихийных бедствий с 2000 года удвоилось. Эксперты ООН пришли к выводу, что главная причина этого - климатические изменения.

Наводнение в Пакистане

Наводнение в Пакистане

Изменение климата - главная причина удвоения количества природных катастроф с 2000 года, указывается в докладе Бюро ООН по сокращению риска бедствий (UNISDR), обнародованном в Женеве, по случаю отмечаемого 13 октября Международного дня по уменьшению опасности бедствий.

С 2000 по 2019 год Бюро ООН зарегистрировало во всем мире 7348 крупных природных катастроф - почти вдвое больше, чем за период с 1980 по 1999 год. Почти три тысячи бедствий произошли в Азии, 1800 - на американском континенте и около одной тысячи - в Африке. Значительно выросло количество землетрясений, цунами и катастроф, вызванных главным образом климатическими изменениями, - с 3600 до почти 6600.

Миллиарды пострадавших

От одних только волн экстремальной жары умерли 165 тысяч человек. Всего же от природных катастроф пострадали 4,2 млрд человек - на один миллиард больше, чем за предшествовавшее двадцатилетие. Экономический ущерб от бедствий достиг 3 триллионов долларов. Авторы доклада отмечают, что реальный ущерб, очевидно, значительно выше, поскольку многие страны, особенно, в Азии и Африке, не публикуют данных об экономических последствиях природных катастроф.

"Мы разрушаем, прекрасно осознавая, что мы делаем. Это - единственный вывод, который можно сделать, проанализировав катастрофы последних 20 лет", - констатировала глава Бюро ООН по сокращению риска бедствий Мами Мицутори. Она призвала правительства прилагать более энергичные усилия для предотвращения климатических рисков.

"Очень важно прислушиваться к научным знаниям и предупреждениям и, соответственно, инвестировать в предотвращение, адаптацию к климатическим изменением и подготовке к природным катастрофам", - подчеркнула Мицутори.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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