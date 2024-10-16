ЕС: Участились казни украинских военнопленных в России

По данным Европейской службы внешних связей, с начала войны в российском плену погибли не менее 177 украинских военнопленных.

Казни украинских военнопленных в России участились: с начала войны в российском плену погибли не менее 177 человек. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в Европейской службе внешних связей (EEAS).

По данным ее источников, 10 октября в Курской области российскими войсками были расстреляны девять украинских военнопленных.

До этого, 1 октября, 16 военнопленных были казнены российскими войсками в контролируемой РФ Донецкой области Украины после их сдачи в плен, добавили в EEAS.

В Брюсселе говорят о грубом нарушении Женевских конвенций

"Европейский Союз решительно осуждает эти убийства, которые являются еще одним отвратительным примером жестокого обращения России с украинским народом. Эти случаи ужасны и являются грубым нарушением Женевских конвенций", - подчеркнули в Брюсселе. "Они демонстрируют продолжающееся и систематическое пренебрежение Россией международным правом, и в частности - международным гуманитарным правом. У России есть четкие обязательства в рамках Устава ООН и международного права, которые она должна выполнять", - добавили в Европейской службе внешних связей.

То, что российские общественные деятели публично призывают к казни украинских военнопленных и прославляют эти казни, призывая к новым, в очередной раз "обнажает истинную природу режима в Кремле", указали в Брюсселе.

Управление ООН по правам человека уже подтвердило систематическое применение пыток

Управление ООН по правам человека уже подтвердило систематическое применение различных методов пыток, включая сексуальное насилие, к украинским военнопленным, напомнили в EEAS. ЕС также осуждает отсутствие связи пленных с внешним миром и отказ независимым наблюдателям в гуманитарном доступе.

В Евросоюзе еще раз заявили о твердой приверженности привлечению к ответственности всех виновных и соучастников российских военных преступлений против Украины.

Украинский омбудсмен направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста

Ранее, 13 октября, украинский OSINT-проект DeepState со ссылкой на источники в 1-й отдельной танковой бригаде Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что российские военнослужащие расстреляли девятерых украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области.

Солдаты ВСУ, которые были операторами беспилотников, выходили на позиции, считая, что находятся "в относительном тылу", но были вынуждены вступить в бой с российскими бойцами. Когда у украинцев закончились боеприпасы, они сдались в плен, после чего были расстреляны, написал Telegram-канал.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец назвал возможный расстрел военнопленных ВСУ "грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными" и сообщил, что в связи с инцидентом направил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Украинская прокуратура 1 октября заявила, что начинает расследование возможного убийства 16 украинских военнопленных российскими солдатами в Донецкой области.

В начале сентября телеканал CNN со ссылкой на генерального прокурора Украины Андрея Костина сообщил, что всего к тому времени расследовалось 28 возможных случаев расстрелов украинских военнопленных.