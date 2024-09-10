ЕС снизит штрафные пошлины на Tesla и электромобили из КНР

Антидемпинговые пошлины на произведенные в Китае автомобили Tesla будут понижены с 9 до 7,8 процента, а на продукцию китайской Geely - с 19,3 до 18,8 процента, заявила Еврокомиссия.

Европейская комиссия в ходе конфликта с КНР вокруг недобросовестной конкуренции уменьшит размер антидемпинговых пошлин на электромобили, производимые в Китае компанией Tesla, а также на электромобили нескольких китайских производителей. Защитная пошлина для Tesla будет понижена с 9 до 7,8 процента, для китайской компании Geely - с 19,3 до 18,8 процента, заявила Еврокомиссия во вторник, 10 сентября.

При этом 17-процентная ставка сохранится для автомобилестроителя BYD, а максимальная ставка в размере 35,3 процента будет по-прежнему действовать в отношении продукции SAIC и других компаний, отказывающихся сотрудничать с Евросоюзом. Данные пошлины налагаются в дополнение к обычным ввозным пошлинам в ЕС, составляющим для автомобилей 10 процентов.

Пекин готов к переговорам с Еврокомиссией

Между тем власти КНР подтвердили готовность к переговорам с Еврокомиссией обурегулировании торговых и экономических конфликтов и о смягчении штрафных пошлин на электромобили китайского производства. "Китай готов продолжить тесное сотрудничество с европейской стороной в поиске решения, которое отвечало бы интересам обеих сторон и соответствовало правилам ВТО", - указало министерство торговли в Пекине.

На прошлой неделе Китай сигнализировал стремление ослабить напряженность в торговом конфликте и заявил, что может воздержаться от введения антидемпинговых мер в отношении произведенного в ЕС бренди.

Окончательное решение о штрафных мерах для электромобилей, произведенных в Китае, должны совместно принять все 27 стран ЕС. Оно будет считаться согласованным, если против него не выступит квалифицированное большинство из 15 стран, в которых проживают не менее 65 процентов населения ЕС.