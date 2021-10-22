 ЕС будет активнее бороться с фейками о вакцинации от коронавируса | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 22.10.2021

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Коронавирус

ЕС будет активнее бороться с фейками о вакцинации от коронавируса

Участники саммита ЕС в Брюсселе отметили успехи кампании по вакцинации в Евросоюзе, но в то же время подчеркнули, что ситуация с пандемией в некоторых странах остается серьезной.

Участники саммита ЕС в Брюсселе

Участники саммита ЕС в Брюсселе

Евросоюз планирует активнее бороться с дезинформацией о вакцинации в связи с тем, что ситуация с пандемией в некоторых странах ЕС по-прежнему остается тяжелой. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня саммита в ночь на пятницу, 22 октября.

Участники саммита в Брюсселе отметили, что благодаря кампании по вакцинации против коронавируса в Европе удалось достичь значительного прогресса в борьбе с пандемией. Однако в некоторых странах ситуация остается очень серьезной. Так, в Румынии, где полностью привито лишь около трети населения, 14-дневный показатель новых случаев заражений на 100 тысяч населения достиг 1000. 

В свою очередь, лидеры государств и правительств ЕС призвали и дальше координировать меры по контролю въезжающих на территорию Евросоюза и перемещений между европейским странами. Также в совместном заявлении говорится о том, что необходимо содействовать подготовке к возможным кризисам подобного рода в будущем. Кроме того, нужно устранить препятствия на пути поставки вакцин наиболее нуждающимся странам во всем мире.

Саммит ЕС в Брюсселе

Двухдневный саммит ЕСоткрылся в четверг, 21 октября, в Брюсселе. В первый день его участники, среди прочего, обсуждают проблему резкого роста цен на энергоносители, в частности на газ. В пятницу в центре внимания глав государств и правительств стран Евросоюза окажутся миграционная политика и цифровые технологии.

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    Автор: Андрей Гурков


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