 Страны ЕС обсудят на саммите новые санкции против Лукашенко | Новости из Германии о Европе | DW | 21.10.2021

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Европа

Страны ЕС обсудят на саммите новые санкции против Лукашенко

Евросоюз рассмотрит на саммите 22 октября дальнейшие шаги для пресечения нелегальной миграции в ЕС через Беларусь. Одним из вариантов может стать введение экономических санкций против Минска, сказала канцлер ФРГ Меркель.

Нелегальные мигранты на границы Беларуси и Польши

Нелегальные мигранты на границы Беларуси и Польши

Евросоюз на саммите в Брюсселе 22 октября рассмотрит возможность введения новых санкций против Беларуси с целью пресечения нелегальной миграции в Европу через территорию этой страны. "Тема миграции стала еще более актуальной для Польши, Литвы и Германии из-за гибридных акций, предпринимаемых президентом Лукашенко. Мы поговорим о том, какие еще виды санкций, экономических санкций, мы можем принять, чтобы ясно показать, что мы осуждаем этот вид торговли людьми", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) журналистам в четверг, 21 октября.

Со своей стороны премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предупредил, что если Евросоюз не будет защищать свои внешние границы, то шенгенская зона окажется под угрозой. "В Латвии, в странах Балтии, мы видим сейчас гибридную атаку из Беларуси. Она беспощадна и беспрерывна. Беларусь доставляет людей из третьих стран на свою территорию, и этих людей поощряют и проталкивают через границу в Европу. Это недопустимое поведение. Как демократии мы обязаны защищать наши границы", - подчеркнул Кариньш.

С августа в Германию через Беларусь нелегально прибыли уже более 4,3 тыс. мигрантов преимущественно из Ирака, Сирии, Йемена и Ирана. Между тем за весь период с января по июль 2021 года в ФРГ проникли по "белорусскому маршруту" лишь 26 человек. В августе число нелегалов подскочило до 474, а в сентябре - до 1914 человек. Глава МИД ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) выразил мнение, что ключ к решению проблемы миграции по "белорусскому маршруту" находится у России.

Саммит ЕС в Брюсселе

Двухдневной саммит ЕС открылся в четверг, 21 октября, в Брюсселе. В первый день его участники, среди прочего, обсуждают проблему резкого роста цен на энергоносители, в частности на газ. В пятницу в центре внимания глав государств и правительств стран Евросоюза окажутся миграционная политика и цифровые технологии.

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  • Лодка с беженцами в Средиземном море

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

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    Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.

  • Граница Греции с Албанией

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Албанию

    Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.

  • Беженцы на турецко-болгарской границе

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    Маршрут через Болгарию

    Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.

  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

    Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.

  • Мигранты на российско-финской границе

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Арктический маршрут"

    С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.

  • Погранслужба патрулирует латвийско-российскую границу

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


Смотреть видео 19:00

Месть Лукашенко за санкции: правда о беженцах, которую умалчивают в Беларуси. DW Новости (14.10.21)

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Лукашенко и его "гибридная война" против ЕС: наплыв беженцев в Польше. DW Новости (01.09.2021)  

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