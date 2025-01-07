"Эмилия Перес": ЛГБТК+ сообщество ругает фильм

5 января состоялось присуждение премии "Золотой глобус", один из ее победителей - мюзикл "Эмилия Перес", который скорее всего получит множество номинаций на "Оскар". Несмотря на успех и похвальные отзывы западных кинокритиков, в ЛГБТК+ сообществе его восприняли негативно.

За что хвалят фильм "Эмилия Перес"

На Каннском кинофестивале, где состоялась премьера, критики приняли фильм "Эмилия Перес" ("Emilia Pérez") Жака Одиара на отлично - люди смеялись над шутками, из зала не выходили толпами. Одиар придумал историю транс-женщины Эмилии Перес, которая до давно желанного транс-перехода заправляла наркокартелем. После множества операций и побега из Мексики женщина решила вернуться на родину и ради искупления грехов открыть благотворительную организацию по поиску жертв наркокартелей. Хотя ради "новой" жизни Эмилия оставила жену и детей, она хотела бы рядом с близкими, а потому начинает о них заботиться, называя себя далекой сестрой погибшего босса мафии.

После премьерного показа в Каннах 18 мая 2024 года последовали первичные отзывы - режиссера хвалили, говоря, что он превзошел самого Педро Альмодовара, известного драмами о семейных страстях с участием транс-персон, особо отмечали современность кино, игру Зои Салданы и музыкальную часть произведения. Итог смотра - приз жюри режиссеру Одиару и общая награда за лучшую женскую роль четырем актрисам: Карле Софие Гаскон, Зои Салдане, Селене Гомес и Адриане Пас. Благодаря триумфу в Каннах Карла София Гаскон стала первой транс-актрисой, обладательницей престижной награды фестиваля.

Адриана Пас, Селена Гомес, Зои Салдана и Карла София Гаскон (слева направо) на вручении премии" Золотой глобус" Фото: Chris Pizzello/Invision/AP Photo/picture alliance

Почти вся пресса хвалила кино после премьеры. Издание GQ UK сразу же назвало фильм народным хитом и было уверено (и не ошиблось в этом), что его будут еще долго и долго обсуждать. Кинокритик Рори Доэрти похвалил размах картины, ее энергию, при этом предупредив, что сюжет может показаться банальным и смутить образом главной героини, которая не может решить, покончила ли она с "прошлой" собой или нет.

Особенно выделяет игру Зои Салданы, получившей 5 января "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана, журнал Vanity Fair. Хотя главная героиня, стержень фильма - Эмилия Перес, журналист Ричард Лоусон посвящает лишь пару строчек персонажу и его исполнительнице Карле Софии Гаскон, более подробно рассказывает о роли Салданы, говоря, что ей наконец-то удалось воплотить свой актерский потенциал. В заключение Ричард Лоусон отмечает, что хотя кино нащупало тонкую линию между смелым и смехотворным, музыкальный номер в операционной может вызвать вопросы.

Самый известный британский киножурналист Питер Брэдшоу похвалил безумный, эффектный напор Жака Одиара и покритиковал бродвейскую, вызывающую легкий стыд историю и нелогичности в сюжете. В конце рецензии, по большей части составляющей пересказ картины, Брэдшоу отмечает, что Карла София Гаскон по-королевски "вынесла" на себе весь фильм.

Мексиканские кинокритики недовольны

Жак Одиар не раз доказывал, что умеет работать с разными жанрами, в разных странах и с любыми актерами. В его каталоге есть трагедия о мигрантах "Дипан", вестерн "Братья Систерс" и даже мелодрама о сложных отношениях молодых французов "Париж, 13-й округ". Поэтому можно было предположить, что столь чувствительную тему для Мексики режиссер сможет показать с уважением и пониманием проблемы.

"Эмилия Перес" стала хитом во многих странах, но в Мексике кино не приняли. Подробно причины недовольства обычных зрителей и критиков описало испаноязычное отделение BBC. Самое поверхностное, но заметное для носителя языка - это пародийность речи. Мексиканский продюсер и актер Эухенио Дербес, а также многие в интернете указали на странное произношение слов, отсутствие местного акцента. Особенно ярко проблемы с владением испанским языком видны на примере актрисы и певицы, американки с мексиканскими корнями Селены Гомес, которой пришлось заново учить язык специально ради съемок.

Сцена из фильма "Эмилия Перес" Фото: Neue Visionen Filmverleih/Wild Bunch Germany/dpa/picture alliance

Другой важный аспект критики картины - это почти полное отсутствие мексиканских актеров в кино о Мексике. Кроме Карлы Софии Гаскон только Адриана Пас - мексиканка, Зои Салдана - американка с доминиканскими корнями, а Эдгар Рамирес, сыгравший любовника персонажа Гомес, - венесуэлец. На защиту кастинг-решений пришлось даже встать самой Гаскон: она назвала критиков фейковыми ботами, а также громким меньшинством.

Если бы все кино было посвящено проблеме наркокартелей, а не было бы лишь фоном для мюзикла, то может быть Жака Одиара не обвинили в эксплуатации тяжелой для страны темы. На пресс-конференции Каннского кинофестиваля Жак Одиар рассказал, что его вдохновила книга "Écoute" Бориса Расона, часть которой описывает транс-переход главы наркокартеля. Когда режиссера спросили, что он читал и изучал на тему власти наркокартелей, он ушел от прямого ответа, сказав, что слушал мексиканскую музыку и смотрел местные фильмы, и в конце добавив, что его интересует "…нечто шизофреничное в Мексике". Возможно из-за такого творческого подхода мексиканские критики все же оказались недовольны репрезентацией проблемы в кино.

За что ругают картину сторонники ЛГБТК+ сообщества

Казалось бы, фильм о транс-женщине с актрисой, открытой транс-персоной, должно было отвергнуть какие-либо обвинения режиссера в трансфобии - но это не так. По-настоящему сформированное мнение от ЛГБТК+ коммьюнити появилось благодаря правозащитной американской организации GLAAD, собравшей отзывы множества авторов, критикующих кино.

Сцена из фильма "Эмилия Перес" Фото: Neue Visionen Filmverleih/Wild Bunch Germany/dpa/picture alliance

Во-первых, они пишут, что кастинг транс-актрисы на транс-роль - это минимум, норма, за которую сомнительно хвалить создателей кино. При этом некоторые рецензенты считают, что не всегда важно, человек какого гендера играет роль транс-персоны. Так, например, редактор медиа Them Фран Тирадо рассказал в рамках "круглого стола", что ему нравится драма "Девушка из Дании" и то, как точно там изображен путь транс-человека и его переживания. По его мнению, в "Эмилии Перес" авторам совсем не удается передать внутренний мир главной героини, она похожа не на человека, а на "символ, воплощенную в человеке мораль сказки".

Во-вторых, работа Одиара пестрит вредными клише. В истории кинематографа есть множество примеров трансфобии, особо часто встречающихся в триллерах. Так в мировой классике "Психо", где серийный убийца, чей рассудок раздвоился после смерти матери, переодевается в женскую одежду и потрошит людей, а в "Молчании ягнят" маньяк буквально делает себе вторую, женскую кожу из останков своих жертв.

Как точно перечислила автор издания Autostraddle Дрю Бернетт Грегори, в "Эмилии Перес" есть несколько других клише. Транс-женщина - убийца. Судьба транс-женщины трагична. Транс-женщина бросает жену с детьми ради совершения трансгендерного перехода. Переход приравнивается к смерти. В напряженные моменты героиню зовут ее "мертвым именем" и мисгендерят. Транс-женщина описывается как "наполовину женщина, наполовину мужчина". В издании приводятся такие примеры.

Как "проблемное" кино становилось частью квир-культуры

Конечно, говорить о пользе и вреде фильма для ЛГБТК+ коммьюнити, его негативном или позитивном влиянии на общество без временной дистанции очень тяжело. Поэтому можно вспомнить, как по-разному история расставляла все на свои места.

Одна из классических лент "Вонг Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар" не была принята квир-сообществом из-за пародийной репрезентации дрэг-квин - особенно при сравнении с другой, не менее известной картиной "Приключения Присциллы, королевы пустыни", а сейчас комедия любима и почитаема, считается одним из главным примеров того, как гетеросексуальные актеры могут вжиться в роль, показать своих героев со всей любовью и уважением. Похожая судьба ждала мюзикл "Шоу ужасов Рокки Хоррора" - кино использует трансфобные тропы, но спустя годы стало абсолютной квир-классикой.

Другой, уже абсолютно положительный яркий пример репрезентации ЛГБТК+ комьюнити - это снятая на iPhone драма "Мандарин" Шона Бейкера, где рассказывается о нелегком, полном драматических и комических моментов путешествии двух темнокожих транс-подружек, зарабатывающих на жизнь секс-работой на улицах Голливуда. Кино снял белый, гетеросексуальный мужчина, тем не менее Бейкеру идеально удалось раскрыть на экране людей, которых общество выкинуло на обочину, на которых оно смотрит с презрением и ненавистью. При всей трагичности судьбы двух подруг "Мандарин" полон шуток и юмора, это рождественская сказка (действие фильма происходит в канун праздника), где идеально выдержан баланс между жестокой реальностью и светлой авторской интонацией.



Какая судьба будет ждать "Эмилию Перес" - остается гадать.