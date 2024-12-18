Немецкие кандидаты вошли в шорт-лист претендентов на "Оскар"

В шорт-лист претендентов на премию "Оскар" 2025 года за лучший иностранный фильм вошла выдвинутая Германией иранская драма "Семя священного инжира". Немецкие претенденты есть и в других номинациях.

Американская академия киноискусств во вторник, 17 декабря, опубликовала шорт-лист претендентов на премию "Оскар" 2025 года в десяти номинациях. В категории "Лучший иностранный художественный фильм" - 15 картин, в том числе выдвинутый Германией иранский фильм "Семя священного инжира".

Эту драму, рассказывающую о нелегком положении женщин в современном Иране, тайком снял у себя на родине иранский режиссер Мохаммад Расулоф, позже вынужденный бежать из страны под угрозой тюремного заключения. В уходящем году эта картина получила спецприз жюри Каннского кинофестиваля. Предыдущий фильм Расулофа "Зла не существует", повествующий о смертной казни, в 2020 году победил на "Берлинале".

"Семя священного инжира" было спродюсировано при участии Германии, что и позволило стране выдвинуть его на "Оскар". Не все в ФРГ остались довольны таким решением. Как написало немецкое издание Die Welt, "Исландия могла бы заявить на "Оскар" фильм на сербскохорватском. Или Китай - на эсперанто. Или Аргентина - на тибетском. Конечно, ни одной из этих стран в голову не придет такая абсурдная идея. Только Германия заявила фильм на языке фарси".

Немецкие претенденты есть и в других номинациях

В категории "Лучшая музыка" в шорт-лист вошел триллер "Конклав", музыку к которому написал немецкий композитор Фолькер Бертельман (Volker Bertelmann), известный под сценическим псевдонимом Хаушка (Hauschka). В 2023 году он уже получил "Оскар" за музыку к фильму "На западном фронте без перемен", снятому по одноименному роману Эриха-Марии Ремарка (Erich Maria Remarque).

Фантастический эпик "Дюна. Часть вторая" выдвинут на "Оскар" в нескольких номинациях, в том числе за лучшие спецэффекты. Как раз за них отвечал при производстве картины немецкий специалист Герд Нефцер (Gerd Nefzer), указывает агентство dpa.

За премию Американской киноакадемии в номинации "Лучший грим и прически" поборется байопик "Мария" с Анджелиной Джоли в роли оперной певицы Марии Каллас. Визажист фильма - Хайке Меркер (Heike Merker) из Берлина.

30-летний немецкий режиссер Йенс Кевин Георг (Jens Kevin Georg) может надеяться на получение премии "Оскар" в категории "Лучший игровой короткометражный фильм". Его короткометражка "Корочка" вошла в шорт-лист из 15 претендентов.

За звание лучше анимационной короткометражки 2025 года поборется "Дико темперированный клавир" аниматора Анны Само (Anna Samo). А немецко-американская документалка "Голливудгейт" о последствиях вывода войск США из Афганистана попала в число 15 претендентов на документальный "Оскар".

97-я церемония вручения наград премии "Оскар" состоится 2 марта 2025 года.