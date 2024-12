В шорт-листе "Оскара" - фильм о квир-художнице из России

Документальный проект Агнии Галдановой "Королевство" ("Queendom") вошел в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Об этом во вторник вечером, 17 декабря, Американская академия киноискусств сообщила на сайте кинопремии.

Кроме того, в эту же номинацию попал украинский фильм "Фарфоровая война" ("Porcelain War") двух дебютантов-режиссеров - американца Брендана Белломо и украинца Славы Леонтьева. Также лента "Однажды в Украине" ("Once Upon a Time in Ukraine") американки Бэтси Уэст попала в шорт-лист категории "Лучший короткометражный документальный фильм".

Обе картины до этого получили призы престижных кинофестивалей

Режиссер фильма "Королевство" Агния Галданова родилась в Санкт-Петербурге, училась журналистике в России, а затем мастерству документального кино в Берлине и в Москве в школе Марины Разбежкиной. Новая работа Галдановой рассказывает о российской драг-королеве и современной художнице Гене Марвин, родившейся в Магадане и сейчас проживающей в Париже. Гена известна экстравагантными, сделанными из подручных материалов (например, из скотча) костюмами и перфомансами на улицах городов.

Кадр из фильма "Королевство" ("Queendom") Фото: Queendom/Dogwoof

Премьера фильма "Королевство" состоялась в конкурсной программе американского смотра SXSW (South by Southwest) в 2023 году. 9 декабря он был награжден премией Международной ассоциации документального кино (IDA) в категории "Лучшая операторская работа".

Ленту "Фарфоровая война" впервые показали на главном фестивале США "Сандэнс", а затем фильм получил гран-при жюри документального конкурса. Фильм демонстрировался во многих городах мира - Карловых Варах, Стокгольме, Сан-Паолу, Афинах и так далее.

Лента посвящена трем украинским художникам, находящим вдохновение и красоту на передовой. До начала полномасштабного вторжения России в Украину супруги Слава Леонтьев и Аня Стасенко и их друг Андрей Стефанов не знали, как держать оружие в руках, - и занимались искусством. Слава и Аня делали фигурки из фарфора, а Андрей рисовал картины и фотографировал пейзажи. "Фарфоровая война" - их коллаборационная работа, где Стефанов выступил в качестве оператора, Стасенко примерила на себя роль ассоциированного продюсера, а Леонтьев срежиссировал кино вместе с американцем Брендоном Белломо, выпускником Нью-Йоркского университета.

Кадр из фильма "Фарфоровая война" Фото: Slava Leontyev and Andrey Stefanov/Sundance Institute via AP/picture-alliance

В шорт-лист номинантов также вошли израильско-палестинский фильм "Нет другой земли", одноименный экспериментальный проект музыканта Брайана Ино, кино о Фриде Кало, лента о жизни в Афганистане после вывода войск США и другие кинопроизведения.

В шорт-листе категории "Лучший фильм на иностранном языке" - картина от Германии

Драма "Семя священного инжира" иранского режиссера Мохаммада Расулофа номинирована на "Оскар" от Германии. Весной этого года картина была показана на кинофестивале в Каннах и получила специальный приз жюри.

Среди других участников шорт-листа присутствуют мюзикл "Эмилия Перес", анимационная лента из Латвии "Поток", таиландская трагикомедия "Бабушка на миллион", поэтическая документальная лента, победитель Берлинского кинофестиваля - 2024 года "Дагомея" и другие фильмы.