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Эльбская филармония - против антисемитизма

Павел Мыльников
17 сентября 2024 г.

Посвященный борьбе с антисемитизмом концерт "Против молчания" собрал в Эльбской филармонии писателей и музыкантов из Германии, Израиля и других стран.

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Пианист Игорь Левит стоит у рояля в Эльбской филармонии
Игорь ЛевитФото: Georg Wendt/dpa/picture alliance

Эльбская филармония в Гамбурге вечером понедельника, 17 сентября, приняла масштабный концерт "Против молчания", посвященный борьбе с антисемитизмом и собравший множество культурных деятелей из Германии и других стран. Инициатором мероприятия стал пианист Игорь Левит (Igor Levit), открывший вечер исполнением Фридерика Шопена.

Израильская певица Эфрат Алони и датская контрабасистка Анне Метте Иверсен на концерте в Эльской филармонии
Эфрат Алони и Анне Метте ИверсенФото: Georg Wendt/dpa/picture alliance

Концерт в Гамбурге: от джаза до рэпа

Перед зрителями выступили американский дирижер Алан Гилберт, немецкий рок-музыкант Дирк фон Ловцов (Dirk von Lowtzow), бард и один из самых известных диссидентов ГДР Вольф Бирман (Wolf Biermann), рок-звезда Тес Ульман (Thees Uhlmann) и рэп-группа Antilopen Gang. Израильская певица Эфрат Алони исполнила вместе с Левитом джазовые вариации произведений Георга Фридриха Генделя.

Главный редактор еженедельника Die Zeit Джованни ди Лоренцо (Giovanni di Lorenzo) зачитывал письма читателей, отвечавших на вопрос Левита о солидарности с евреями в Германии. Писательница Дюзен Теккаль (Düzen Tekkal) напомнила о геноциде езидов со стороны террористической группировки "Исламское государство". А публицист Мишель Фридман (Michel Friedman) провел небольшую лекцию.

Пианист Игорь Левит, дирижер Алан Гилберт и кларнетист Гаспаре Буономано на концерте в Эльбской филармонии
Пианист Игорь Левит, дирижер Алан Гилберт и кларнетист Гаспаре БуономаноФото: Georg Wendt/dpa/picture alliance
Бард и один из самых известных диссидентов ГДР Вольф Бирман на концерте в Эльбской филармонии
Вольф БирманФото: Georg Wendt/dpa/picture alliance

"Спорить не означает говорить то, что хочешь, и не слушать другого человека. Спорить означает проявлять любопытство и уважение по отношению к тому, чему можно научиться у других", - отметил Фридман, недавно опубликовавший книгу "7 октября 2023 года - ненависть к евреям". В этом произведении, название которого отсылает к нападению радикального исламистского движения ХАМАС на Израиль, автор подчеркивает важность свободы, демократии и соблюдения прав человека.

Мероприятие продолжалось три с половиной часа и завершилось продолжительными овациями публики. "Такой концерт не спасет мир, - отметил Левит. - Но, возможно, он даст возможность немного подзарядиться, не чувствовать себя в одиночестве - и уйти окрепшим".

Гонорары - на восстановление синагоги и борьбу с дискриминацией

Концерт можно было посмотреть в прямом эфире (а позднее - в записи) на медиаплатформе филармонии.

Все выступающие отказались от гонораров. Вырученные от продажи билетов средства пойдут в консультационный центр OFEK, который борется с антисемитским насилием и дискриминацией, а также в Фонд синагоги Борнплац, который поддерживает воссоздание гамбургской синагоги, разрушенной национал-социалистами в ходе ноябрьских погромов 1938 года.

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