Пианист Игорь Левит удостоен медали Бубера-Розенцвейга

Немецкого пианиста наградили за вклад в борьбу против антисемитизма в Германии и отстаивание ценностей демократии.

Пианист Игорь Левит получил медаль Бубера-Розенцвейга, которой в Германии ежегодно отмечают лиц, учреждения или инициативы, вносящие вклад в достижение взаимопонимания между христианами и евреями. Координационный совет обществ христианско-иудейского сотрудничества вручил награду 36-летнему немецкому пианисту на открытии мероприятия "Христианско-еврейское сотрудничество 2024 - 5784/85" (ранее известное как "Неделя братства") в Майнце в воскресенье, 3 марта.

По словам организаторов мероприятия, Левит как одаренный музыкант и активный борец против антисемитизма и правого экстремизма "своим трудом воплощает девиз Координационного совета этого года - "Звуки диалога - строим будущее вместе". Организаторы также отметили "давнюю приверженность" Левита ценностям свободы, демократии и культурного многообразия.

Сам пианист в своей благодарственной речи призвал всех в Германии "немедленно и громко" реагировать на случаи проявления ненависти к евреям - "на месте, даже если это нарушает протоколы", а не спустя некоторое время в виде "заявлений, заранее сформулированных в офисе".

Пианист с еврейскими корнями назвал "немного абсурдным" тот факт, что он получил награду за борьбу с антисемитизмом: "Это не должно быть только моей борьбой - быть против антисемитизма. Это прежде всего ваша задача".

Левит - выходец из России, получивший известность как музыкант и активист

Игорь Левит переехал в Германию из Нижнего Новгорода вместе с родителями, когда ему было восемь лет. Впоследствии он с успехом окончил Ганноверскую консерваторию и стал признанным на мировом уровне виртуозом, получив ряд международных наград.

Вместе с тем Левит последовательно и долгое время выступает против проявлений антисемитизма. В 2020 году немецкая газета Süddeutsche Zeitung попала под шквал критики из-за нелестной статьи о пианисте, автор которой сравнивал активность Левита на сцене с активностью в соцсети Twitter, назвав его "виртуозом Твиттера".

В 2020 году Левит также получил орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Вручение состоялось в резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), после чего пианист сыграл в пустом зале президентского дворца - такие меры были предприняты из-за пандемии коронавируса COVID-19.

После атаки террористической группировки ХАМАС на Израиль Левит посещал страну, где дал спонтанные концерты перед родственниками похищенных израильтян и в одной больниц в Тель-Авиве. Он также участвовал в демонстрациях против антисемитизма в Германии и дал "Концерт солидарности" в Берлине, обратив внимание на участившиеся после эскалации конфликта на Ближнем Востоке антиеврейские акции в ФРГ.

Кому присуждают медаль Бубера-Розенцвейга

Медаль Бубера-Розенцвейга названа в честь еврейских философов Мартина Бубера (1878-1965) и Франца Розенцвейга (1886-1929). Она присуждается ежегодно с 1968 года отдельным лицам, учреждениям или инициативам, которые работают ради достижения взаимопонимания между христианами и евреями. Среди предыдущих лауреатов - бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), знаменитый архитектор Даниэль Либескинд, швейцарский писатель Фридрих Дюрренматт, дирижер Даниэль Баренбойм, скрипач Иегуди Менухин, бывший президент Германии Йоханнес Рау (Johannes Rau). В 2023 году медалью был награжден берлинский фонд "Новая синагога - Центр иудаики".

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