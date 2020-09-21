 Немецкая газета извинилась за статью о пианисте Игоре Левите | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.10.2020

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Культура и стиль жизни

Немецкая газета извинилась за статью о пианисте Игоре Левите

Ядовитый тон публикации, автор которой сравнивает пианистов-виртуозов российского происхождения Игоря Левита и Даниила Трифонова, и обвинения в адрес первого музыканта вызвала бурю негодования в Германии.

Игорь Левит выступает на демонстрации против антисемитизма, прошедшей в октябре 2019 года после нападения на синагогу в Галле

Игорь Левит выступает на демонстрации против антисемитизма, прошедшей в октябре 2019 года после нападения на синагогу в Галле

"Покорителем высот" и "новым Рихтером" зачастую называют немецкого пианиста российского происхождения Игоря Левита (Igor Levit). "Поэт клавиатуры", "мистик", "наследник Ференца Листа", - таких эпитетов удостаивают российско-американского пианиста Даниила Трифонова. Имена этих двух артистов знакомы всем любителям фортепианной музыки. Они выступают на престижнейших площадках при переполненных залах, восхищая самую взыскательную и искушенную публику. Работать с ними мечтают лучшие в мире оркестры и ведущие дирижеры современности. А музыкальные критики и поклонники нередко проводят между ними параллели. Автор одной публикации тоже сделал попытку сравнить Левита и Трифонова - и оказался под шквалом критики... 

Музыканты из Нижнего Новгорода 

Сопоставление напрашивается само собой. 33-летний Левит и 29-летний Трифонов - представители одного поколения. И того, и другого отличает высочайший виртуозный уровень исполнения. Оба располагают очень широким репертуаром. В послужном списке каждого - множество наград. Не говоря о том, что пианисты даже родились в одном городе - Нижнем Новгороде. Правда, когда Игорю Левиту исполнилось восемь лет, он эмигрировал с семьей в Германию, где впоследствии с успехом окончил Ганноверскую консерваторию. 

Даниил Трифонов

Даниил Трифонов

А родители Даниила Трифонова, когда он достиг примерно того же возраста, переехали в Подмосковье - чтобы их сын-вундеркинд мог учиться в Музыкальной школе имени Гнесиных. По ее окончании одаренный юноша поступил в Кливлендский институт музыки. А сейчас он живет в Нью-Йорке и выступает с концертами по всему миру - в том числе, и в Германии, где у него подписан эксклюзивный контракт с прославленным брендом звукозаписи классической музыки Deutsche Grammophon и где он удостоен престижной премии Echo Klassik от Немецкой академии звукозаписи. 

Скандальная публикация 

Именно в Германии - а точнее, в Берлине, где сегодня живет Игорь Левит - пианистам довелось познакомиться. В мае 2014 года их выступления были включены в программу одного концерта, по окончании которого музыканты пожали друг другу руки, не успев даже пообщаться - настолько плотным оказался у каждого график. Это была единственная встреча артистов, которые, к слову, никогда себя в качестве конкурентов не позиционировали и оценку творчеству друг друга не давали. Тем более что у них абсолютно разный репертуар: если "конек" Левита - фортепианные сонаты Бетховена, то Трифонов больше любит исполнять произведения Прокофьева, Скрябина, Мессиана, Листа. Не говоря о различиях в технике и стиле. 

Берлин, 1 октября 2020. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Игорю Левиту высшую награду Германии для гражданских лиц

Берлин, 1 октября 2020. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручает Игорю Левиту высшую награду Германии для гражданских лиц

И тем любопытнее, что пресса, волей или неволей, Даниила Трифонова и Игоря Левита то и дело "сталкивает лбами". А статья "Игорь Левит устал", опубликованная на прошлой неделе на страницах немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, и вовсе вызвала шквал критики. Согласно оценке ее автора, Трифонов явно превосходит Левита по мастерству, а значение Левита как пианиста обратно пропорционально его значению как "виртуоза Твиттера". 

Дело в том, что Левит, в отличие от Трифонова, не стоит в стороне от политических событий и активно выражает свою гражданскую позицию в соцсетях и, в частности, в Твиттере. В своих микроблогах он выступает против действий Трампа, против расизма, против антисемитизма, против партии "Альтернатива для Германии". Автор статьи в Süddeutsche Zeitung как раз и позволил себе сыронизировать по поводу блогерской деятельности Игоря Левита. 

Реакция Süddeutsche Zeitung 

Публикация вызвала бурю негодования - в первую очередь, среди пользователей Твиттера, многие из которых обвиняют автора статьи в антисемитизме. Антисемитскую направленность усматривает в опубликованном материале и сам Игорь Левит. Реакция Süddeutsche Zeitung не заставила себя ждать. 21 октября издание сообщило, что антисемитские выпады, присутствующие в статье "Игорь Левит устал", вызвали критику и в самой редакции, и принесло извинения своим читателям, а также лично пианисту. 

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    Автор: Элла Володина


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