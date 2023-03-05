Еврейский фонд из Берлина удостоен медали Бубера-Розенцвейга

Берлинский фонд "Новая синагога - Центр иудаики" удостоен медали Бубера-Розенцвейга. Об этом в рамках открытия "Недели братства" обьявил в воскресенье, 5 марта, в Эрфурте Координационный совет обществ христианско-иудейского сотрудничества. Наградой отмечен вклад фонда в городскую историю Берлина и в мирное и плюралистическое общество,- цитирует решение Совета агентство epd.

Еврейский сопредседатель Совета Андреас Нахама (Andreas Nachama) назвал фонд "маяком еврейской жизни". По его словам, речь идет не только о еврейском музее и архиве прошлых времен, но и месте настоящего и будущего. Центр, который был вновь открыт 33 года назад, "открыт для всех, даже если его приходится круглосуточно охранять полиции", - указал он. Здесь вновь создан "центр еврейской жизни", - подчеркнул Нахама.

Выступая на церемонии, премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) подчеркнул необходимость сохранять ответственность за преступления, совершенные в эпоху нацизма. "Мы должны быть бдительными", - сказал он на фоне сохраняющегося в стране антисемитизма. Печи для концентрационного лагеря Освенцим были родом из Эрфурта, напомнил Рамелов.

Мэр Эрфурта Андреас Баузевайн (Andreas Bausewein) подчеркнул, что преследования евреев имели место в Эрфурте уже в Средние века. Когда в 1341 году сгорела старейшая в Германии синагога, которая существует и по сей день, "еврейская жизнь была уничтожена за несколько часов", указал градоначальник. Тем не менее, Эрфурт имеет богатую еврейскую историю.

Медаль за достижение взаимпонимания между евреями и христианами

Медаль Бубера-Розенцвейга названа в честь еврейских философов Мартина Бубера (1878-1965) и Франца Розенцвейга (1886-1929). Она присуждается ежегодно с 1968 года отдельным лицам, учреждениям или инициативам, которые работают ради достижения взаимопонимания между христианами и евреями. Среди предыдущих лауреатов - бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), знаменитый архитектор Даниэль Либескинд, швейцарский писатель Фридрих Дюрренматт, дирижер Даниэль Баренбойм, скрипач Иегуди Менухин, бывший президент Германии Йоханнес Рау (Johannes Rau).

Фонд "Новая синагога Берлина - Центр иудаики" был основан в 1988 году в 50-ю годовщину "хрустальной ночи" правительством ГДР. Его целью было восстановление частей здания главной синаноги Берлина, подожженной во время ноябрьских погромов и позже разрушенной в результате бомбардировок, а также сохранение документов о еврейской жизни в Берлине.

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