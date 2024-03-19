Экс-ректор "Шанинки" Зуев приговорен к условному сроку

В Москве вынесен приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении экс-ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева и бывшей заместительницы министра просвещения РФ Марины Раковой. Во вторник, 19 марта, Никулинский районный суд Москвы приговорил Зуева к четырем годам условного срока, а Ракову - к пяти годам колонии общего режима.

Поскольку Ракова находилась на свободе до вынесения приговора, ее не взяли под стражу после вынесения приговора. Мера пресечения - запрет определенных действий - остается прежней до вступления приговора в силу.

Обвинение просило назначить Раковой восемь лет колонии, Зуеву - шесть с половиной лет.

Дело против Зуева и Раковой

Сергей Зуев и Марина Ракова с 2021 года являются фигурантами уголовного дела о хищении миллионных сумм в министерстве просвещения РФ и были задержаны в октябре того же года. По версии следствия, они участвовали в хищении 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла Ракова. Фонд заказал работы у "Шанинки", на которые были выделены бюджетные средства и которые в итоге не были выполнены, говорится в материалах дела. Кроме того, Зуев и Ракова фиктивно трудоустроили в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) 12 научных сотрудников, утверждает прокуратура.

После задержания Зуев был помещен под домашний арест, но позже переведен в СИЗО. В ответ на многочисленные просьбы адвокатов смягчить ему меру пресечения в связи с серьезными проблемами со здоровьем в августе 2022 года его вновь поместили под домашний арест. До сих пор Зуев свою вину не признавал, его защита настаивала, что ректор к хищению госсредств не причастен. В марте 2023 года он был уволен с поста ректора "Шанинки". Марина Ракова в августе 2022 года написала явку с повинной. Через два месяца она была отпущена из СИЗО под запрет определенных действий.

Приговоры другим обвиняемым по делу

По тому же делу в июне 2022 года был задержан член совета директоров "Газпрома", ректор РАНХиГС Владимир Мау. Позже уголовное дело против него прекратили. Другими фигурантами дела являются исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова, муж Раковой Артур Стеценко, проректор РАНХиГС Иван Федотов, экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин.

Экс-проректору РАНХиГС Ивану Федотову и бывшему исполнительному директору "Шанинки" Кристине Крючковой суд назначил по три года условно со штрафами и запретом на занятие должностей на госслужбе.

Бывшие топ-менеджеры Сбербанка и Фонда новых форм развития образования Евгений Зак и Максим Инкин приговорены к четырем с половиной и трем с половиной годам условно с дополнительными наказаниями.

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