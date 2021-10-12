Что не так с уголовным преследованием ректора Шанинки

До середины следующей недели МВД может предъявить обвинение Сергею Зуеву, ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук имени Теодора Шанина (МВШСЭН или просто Шанинка). 13 октября суд отправил его под домашний арест. Следователи подозревают Зуева в хищении 21 миллиона рублей, выделенных Шанинке Фондом новых форм развития образования (ФНФРО) в рамках реализации проекта "Учитель будущего".

Он был составной частью нацпроекта "Образование" и полностью финансировался через ФНФРО, который курировала тогдашний замминистра просвещения Марина Ракова, а возглавлял - ее гражданский муж Артур Стеценко. Ракова, которую следствие считает организатором хищения, уже несколько дней находится в ИВС на Петровке, 38. В связи с этим делом некоторые политологи заговорили о новом витке репрессий против так называемых системных либералов. О том, почему вина Сергея Зуева вызывает сомнения у экспертов, - DW.

Слухи о претензиях ФСБ к негосударственным вузам

"Мы всерьез обеспокоены дальнейшим развитием событий - как судьбой нашего ректора, так и судьбой всего университета, известного высочайшим уровнем образования, профессиональной этики, академической честности" - под этим обращением 14 октября подписался коллектив Шанинки. Как сказано в нем, уголовное преследование Сергея Зуева чревато рисками для образовательной деятельности вуза и его "академической автономии".

Университет Манчестера

Британский социолог польского происхождения Теодор Шанин основал Московскую высшую школу социальных и экономических наук в 1995 году. Все эти годы она тесно сотрудничала с британскими вузами. Многие образовательные программы Шанинки валидированы учебными заведения Соединенного Королевства. Благодаря этому ее выпускники наряду с российским дипломом получают степень бакалавра или магистра университетов Манчестера или Ковентри.

В 2018 году вуз уже сталкивался с проблемами - Рособрнадзор тогда отозвал у Шанинки государственную аккредитацию. Формально контролеры выявили нарушения в содержании учебных дисциплин и в организации практики для студентов. Это происходило на фоне похожего конфликта чиновников с Европейским университетом в Петербурге. О том, что тогда стало реальной причиной проблем у двух авторитетных частных вузов, ходили разные слухи. СМИ сообщали, что ФСБ не устраивают их независимость и тесные контакты с зарубежными университетами.

Ректор Шанинки: из больницы - в изолятор

Полицейские пришли 12 октября к Сергею Зуеву, когда тот был в больнице. Там он проходил плановое лечение, но сам согласился отправиться на допрос в МВД. В больницу он оттуда уже не вернулся. После допроса Зуева задержали и оставили на ночь до избрания меры пресечения в ИВС на Петровке, 38. На следующий день в суде представитель МВД просил отправить Зуева в СИЗО, но судья Тверского суда избрала ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Адвокат ректора Шанинки Сергей Севрук рассказал, что летом его подзащитный перенес операцию на сердце, и теперь ему необходим регулярный уход врача. Севрук сообщил DW, что Зуеву сейчас не запрещено вызывать домой скорую, но плановая помощь "фактически под запретом". Вместе со своей коллегой по защите адвокат пытается добиться от следователей разрешения для ректора Шанинки посещать врачей в клиниках.

Пока что меру пресечения в виде домашнего ареста Сергею Зуеву могут отменить только в одном случае - если к середине следующей недели ему не предъявят обвинение. К этому времени, по словам адвоката, истечет десятидневный срок задержания. Само же дело было возбуждено еще 7 августа "по признакам мошенничества в особо крупном размере в отношении неустановленной группы лиц".

"Зуев к этим деньгам не прикасался"

Адвокат Севрук объяснил DW, что в деле фигурируют два госконтракта, которые Шанинка заключила с ФНФРО - структурой министерства просвещения, которую курировала Марина Ракова. Контракты касались создания сообществ педагогических работников и повышения их профессионального мастерства. Шанинка начала выполнять эти контракты, но они были досрочно расторгнуты по соглашению сторон. Адвокат Зуева в разговоре с DW не смог вспомнить, почему это произошло.

Министерство просвещения РФ

"Общая сумма (госконтрактов. - Ред.) должна была быть около 50 млн рублей, - сообщил адвокат журналистам после суда, выносившего вердикт о мере пресечения ректору Шанинки. - Стороны прекратили сотрудничество, когда был выплачен 21 млн рублей. Где эти деньги - сведений нет. Совершенно точно, что Зуев к этим деньгам не прикасался и не имеет к ним отношения".

Марину Ракову подозревают в хищении еще большей суммы - более 50 млн рублей. В материалах дела, о которых DW рассказал Севрук, утверждается, что "неустановленная группа лиц" действовала по предварительному сговору. При этом Зуев и Ракова только один раз в жизни общались друг с другом: перекинулись парой дежурных фраз на одной из видеоконференций, передал адвокат слова его подзащитного. "Если (преступная. - Ред.) группа состоит из 5-7 человек, то вовсе необязательно, что каждый знаком друг с другом, - тут же оговаривается Севрук. - Они могли контактировать через других лиц". Но других контактов между Зуевым и Раковой не было, уверяет адвокат.

Токсичный бюджетный рубль

Коррупция в российской системе образования встречается часто, признает гендиректор Transparency International Russia Илья Шуманов. "Большое количество уголовных дел в отношении ректоров, которые я знаю, были совершенно оправданны, - продолжает Шуманов. - Там были хищения и подтвержденная информация о незаконном обогащении". Но в таких случаях речь всегда шла о государственных вузах, уточняет он. В частном востребованном образовании к деньгам относятся иначе, поэтому Шуманов сомневается в обоснованности претензий к Сергею Зуеву.

Илья Шуманов

Глава российского отделения Transparency International видит проблему в том, что важную роль в деле играет экспертиза Российской академии образования, которая оспаривает качество выполнения Шанинкой госконтрактов. Именно экспертиза, проведенная академией образования, которую возглавляет бывшая начальница Раковой, экс-министр просвещения Ольга Васильева, помогла МВД выявить сам факт хищения средств.

"Долго к выполненным работам претензий не было, и только спустя несколько лет они появились, - недоумевает Илья Шуманов. - Причем эти претензии рассматриваются не в ходе гражданского процесса, как следовало бы, а сразу возбуждается уголовное дело". Впрочем, адвокат Сергей Севрук не спешит придираться к качеству экспертизы.

Следователи подозревают ректора Шанинки в хищении 21 миллиона рублей

"Не она стала формальным поводом для того, чтобы пытаться заключить Сергея Эдуардовича под стражу, - уточнил адвокат после суда в среду. - Он не может нести ответственность за всех своих подчиненных. У ректора порядка тысячи подчиненных, каждый из которых отвечает за свой участок работы".

Участие в госконтрактах - вообще редкость для Шанинки, отмечает Шуманов. Он обнаружил, что вуз за все время существования участвовал всего в таких проектах на сумму около 37 млн рублей. "Это смешные деньги по меркам вуза с учетом того, что его годовая выручка - более сотни миллионов рублей, - подчеркивает Шуманов. - Это наводит на мысль о том, что любой рубль, попадающий в частный вуз, становится токсичным".

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