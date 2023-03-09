Сергей Зуев уволен с поста ректора "Шанинки"

Судебный процесс в отношении Зуева не позволяет ему в полной мере исполнять обязанности, заявили в вузе. Новым ректором "Шанинки" назначена Мария Сигова.

Сергей Зуев снят с поста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"). Новым ректором вуза назначена ректор Международного банковского института, доктор экономических наук, профессор Мария Сигова, сообщила в четверг, 9 марта, пресс-служба "Шанинки" в Telegram . Решение принято собранием учредителей 7 марта.

"Решение о назначении нового ректора продиктовано необходимостью усилить управленческую команду и определить устойчивую стратегию развития университета на ближайшие годы", - указали в вузе. В заявление отмечается, что полное исполнение обязанностей для Зуева затруднено в силу продолжающегося судебного процесса. "Сергей Зуев останется научным руководителем МВШСЭН и будет участвовать в обсуждении дальнейшей стратегии движения университета", - сообщила далее пресс-служба.

Дело Сергея Зуева

Сергей Зуев является фигурантом уголовного дела о хищении миллионных сумм в министерстве просвещения РФ. Он был задержан в октябре 2021 года по уголовному делу о хищении 21 млн рублей Фонда новых форм развития образования и помещен под домашний арест, но позже переведен в СИЗО. В ответ на многочисленные просьбы адвокатов смягчить ему меру пресечения в связи с серьезными проблемами со здоровьем в августе 2022 года его вновь поместили под домашний арест. До сих пор Зуев свою вину не признавал, его защита настаивала, что ректор к хищению госсредств не причастен.

По тому же делу были задержаны член совета директоров "Газпрома", ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау, а также бывшая замминистра просвещения России Марина Ракова.

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