Сотрудники ФСИН забрали из больницы ректора "Шанинки" Сергея Зуева

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева после срочной госпитализации забрали из больницы сотрудники ФСИН, не уведомив защитников ученого. Об этом в пятницу, 29 октября, рассказал "Новой газете" адвокат ректора Руслан Кожура.

"Его везут в 20-ю городскую клиническую больницу якобы для медицинского освидетельствования. Постановление об этом освидетельствовании от следователя мы не получали. Если это медосвидетельствование, то оно незаконно, поскольку не может быть реализовано сейчас без нашего участия", - пояснил защитник. Кроме того, добавил он, судебно-медицинская экспертиза может проводиться только по решению суда.

Адвокаты Зуева предполагают, что ФСИН хочет освидетельствовать ученого, чтобы понять, позволяет ли его диагноз содержать его под стражей.

Накануне Зуеву стало плохо, ему вызывали скорую, врачи которой диагностировали ректору "Шанинки" гипертонический криз. От госпитализации он отказался. Утром 29 октября состояние Зуева ухудшилось и его экстренно доставили в Первую градскую больницу. Длительное время ученый провел в приемном отделении, откуда его забрали сотрудники ФСИН.

Дело Марины Раковой

Ректору "Шанинки" выдвинуто обвинение в мошеничестве в особо крупном размере в рамках дела экс-замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей у "Фонда новых форм развития образования". Своей вины он не признает.

Сергея Зуева задержали 11 октября в больнице, где он проходил лечение в связи с хроническим заболеванием. 13 октября суд отправил его под домашний арест. Прокуратура опротестовала это решение и требует отправить ученого в СИЗО. Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на меру пресечения 9 ноября.

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