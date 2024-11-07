  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Выборы в США - 2024Война в УкраинеСитуация в Беларуси
ПолитикаСША

Экс-президен Обама поздравил Трампа с победой на выборах

Александра Иванова
7 ноября 2024 г.

Барак Обама признал, что победа Трампа на выборах - "не тот результат", на который надеялась Демпартия, и указал на важность мирной передачи власти.

https://p.dw.com/p/4mj8g
Экс-президент США Барак Обама на предвыборном митинге в поддержку кандидатки от Демпартии на выборах президента США Камалы Харрис
Экс-президент США Барак Обама на предвыборном митинге в поддержку Камалы ХаррисФото: Paul Sancya/picture alliance/dpa

Бывший президент США, демократ Барак Обама поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, передает агентство AFP в ночь на четверг, 7 ноября.

При этом Обама, который вместе со своей супругой Мишель в ходе избирательной кампании активно поддерживал свою соратницу по Демпартии Камалу Харрис, указал на важность мирной передачи власти. "Очевидно, что это не тот результат, на который мы надеялись. Но жизнь при демократии подразумевает и способность признать, что наша позиция не всегда будет побеждать, и быть готовым принять мирную передачу власти", - заявил экс-президент.

Действующего вице-президента США Камалу Харрис и ее кандидата на должность вице-президента страны Тима Уолза Барак Обама назвал "двумя необычайными слугами государства, которые провели выдающуюся кампанию".

Сама Харрис также созвонилась с Трампом 6 ноября, чтобы поздравить его с победой. При этом она также указала на важность мирной передачи власти и необходимость заботиться на посту президента об интересах всех американцев. При этом демократка добавила, что не прекратит борьбу "за свободу, возможности, справедливость и достоинство для всех людей, и за идеалы, составляющие сердце" американского народа.

Трамп подбирает кандидатов для работы в правительстве

Между тем в избирательном штабе Дональда Трампа в ночь на 7 ноября объявили, что в ближайшие недели определятся с кандидатами на правительственные должности. Они будут работать под руководством избранного президента и проводить политику, "которая сделает жизнь американцев финансово доступной и безопасной", указывалось в заявлении штаба.

Ожидается, что республиканцы по результатам выборов в обе палаты Конгресса, скорее всего, получат большинство в Сенате - впервые с 2021 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Избиратели стоят в очереди к участку в Спрингфилде (штат Пенсильвания)

Как в США выбирали президента - фотогалерея

Как в США выбирали президента - фотогалерея

Граждане США 5 ноября выбирали 47-го президента. Актуальные кадры с выборов - в фотогалерее DW.
Политика6 ноября 2024 г.9 фото
external

Американцы выбрали Трампа "кошельком"?

Американцы выбрали Трампа "кошельком"?

"Выбор кошельком" - так эксперты объясняли привереженность Трампу большинства его сторонников, причем с самого начала его предвыборной кампании. Обещания Трампа улучшить экономическую ситуацию в США прямо повлияют и на его внешнюю политику, уверены эксперты.
Политика6 ноября 2024 г.03:09 мин.
Участники акции в Тель-Авиве с американским флагом и плакатом "Прекратите эту смертельную войну"

Трамп или Харрис - судьбоносные выборы и для Ближнего Востока

Трамп или Харрис - судьбоносные выборы и для Ближнего Востока

Исход президентских выборов в США будет оказывать большое влияние на ближневосточный конфликт. Дональд Трамп преподносит себя как "самого произраильского президента", а Камала Харрис призывает к деэскалации.
Политика16 октября 2024 г.
Показать еще