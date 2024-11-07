Экс-президен Обама поздравил Трампа с победой на выборах

Барак Обама признал, что победа Трампа на выборах - "не тот результат", на который надеялась Демпартия, и указал на важность мирной передачи власти.

Бывший президент США, демократ Барак Обама поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах главы государства, передает агентство AFP в ночь на четверг, 7 ноября.

При этом Обама, который вместе со своей супругой Мишель в ходе избирательной кампании активно поддерживал свою соратницу по Демпартии Камалу Харрис, указал на важность мирной передачи власти. "Очевидно, что это не тот результат, на который мы надеялись. Но жизнь при демократии подразумевает и способность признать, что наша позиция не всегда будет побеждать, и быть готовым принять мирную передачу власти", - заявил экс-президент.

Действующего вице-президента США Камалу Харрис и ее кандидата на должность вице-президента страны Тима Уолза Барак Обама назвал "двумя необычайными слугами государства, которые провели выдающуюся кампанию".

Сама Харрис также созвонилась с Трампом 6 ноября, чтобы поздравить его с победой. При этом она также указала на важность мирной передачи власти и необходимость заботиться на посту президента об интересах всех американцев. При этом демократка добавила, что не прекратит борьбу "за свободу, возможности, справедливость и достоинство для всех людей, и за идеалы, составляющие сердце" американского народа.

Трамп подбирает кандидатов для работы в правительстве

Между тем в избирательном штабе Дональда Трампа в ночь на 7 ноября объявили, что в ближайшие недели определятся с кандидатами на правительственные должности. Они будут работать под руководством избранного президента и проводить политику, "которая сделает жизнь американцев финансово доступной и безопасной", указывалось в заявлении штаба.

Ожидается, что республиканцы по результатам выборов в обе палаты Конгресса, скорее всего, получат большинство в Сенате - впервые с 2021 года.