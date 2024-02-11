Эксперт: Экономика России рухнет в случае окончания войны

Нынешний экономический рост в России основан исключительно на гонке вооружений. В мирное время экономика рухнет, поэтому в Кремле не захотят прекращать войну", считает немецкий специалист по российской экономике.

Разрыв связей с европейским рынком рынка является катастрофой для гражданской экономики России, заявил Михаэль Рохлиц (Michael Rochlitz), профессор экономики России, Восточной Европы и Евразии в колледже Святого Антония Оксфордского университета в интервью каналу n-tv в воскресенье, 11 февраля. Нынешний экономический рост в РФ базируется исключительно на вооружении. Однако экономический рост, основанный на войне, не является устойчивым, считает он.

"Россияне создают оружие, которое уничтожается в Украине, чтобы затем создать новое. Каждый потенциальный снаряд, который необходимо произвести, изначально считается положительным фактором экономического роста. Но это не инвестиции в будущее. Эта экономика рухнет, когда закончится война", - заявил Михаэль Рохлиц.

Именно по этой причине в свое время потерпела крах экономика Советского Союза, добавил профессор. "Тогда было много людей, которые зависели от развития военной промышленности, и сейчас (в период войны России против Украины - Ред.) эти лоббистские группы восстанавливаются. Когда война закончится, эти люди будут бояться остаться без работы. Они не захотят прекращать войну", - подчеркнул Рохлиц.

РФ опустилась на 38 место в списке торговых партнеров ФРГ

Рекордный обвал торговли с Россией в минувшем году сократил масштабы связи немецкой экономики с Восточной Европой - объем торговли с 29 странами Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии в 2023 году снизился в годовом исчислении на 6,5 процента, сообщил 7 февраля Восточный комитет германской экономики.

В то же время объем торговли Германии со странами региона в 2023 году все же вновь составил более полутриллиона евро. При этом немецкий импорт из стран Восточной, Центральной Европы и Центральной Азии сократился на 9,9 процентов до 261 млрд евро, а экспорт вырос на три процента до 274 млрд евро.

Без обвала торговли с РФ на уровне 75 процентов до 12,6 млрд евро восточная торговля немецкой экономики оставалась бы стабильной, указывается в документе. В целом, в списке торговых партнеров Германии Россия опустилась с 14 места в 2022 году на 38 место в 2023-м.

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