Экс-канцлер Австрии признан виновным в даче ложных показаний

Себастьян Курц заявил, что не считает решение суда по своему делу справедливым и надеется на успех апелляции. Бывший глава австрийского правительства приговорен к восьми месяцам условно.

Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц был признан судом виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом, который расследовал громкое дело о коррупции, известное как "Ибица-гейт". В пятницу, 23 февраля, земельный суд Вены по уголовным делам приговорил бывшего главу правительства в этой связи к восьми месяцам условно.

Обвинительный приговор касается назначений в наблюдательный совет государственного инвестиционного холдинга ÖBAG, уточняет агентство AFP. При этом Себастьян Курц был оправдан по обвинению в назначении своего доверенного лица Томаса Шмида в совет директоров холдинга.

Виновным в даче ложных показаний перед парламентским комитетом был признан также экс-глава кабинета Курца Бернхард Бонелли. Ему суд назначил наказание в виде шести месяцев заключения условно. Испытательный срок в обоих случаях составляет три года.

В ходе судебного заседания Курц подчеркнул, что вину не признает. "Это очень удивило меня. Я также не считаю это справедливым", - сказал он позже, комментируя приговор. "Я очень оптимистичен относительно того, что мы докажем свою правоту в следующей инстанции", - добавил экс-канцлер. О намерении подать апелляцию ранее сообщили адвокаты Курца.

Скандал "Ибица-гейт" в Австрии

Скандал, получивший известность как "Ибица-Гейт", разразился в мае 2019 года и вызвал в Австрии огромный резонанс. Тогда достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица в июле 2017-го. На ней заснято, как бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в преддверии парламентских выборов в стране в 2017 году обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" госконтракты в обмен на поддержку его предвыборной кампании.

Вследствие "Ибица-гейта" в 2021 году Себастьян Курц завершил свою карьеру в политике. Сейчас он работает на ряд международных компаний. В Австрии против Курца ведется также расследование по делу о растрате государственных средств.

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