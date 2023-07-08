  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаАвстрия

"Ибица-гейт": Австрия ужесточает антикоррупционные законы

Дмитрий Андреев
22 мин. назад

Реформа предусматривает тюремные сроки для политиков, одержавших победу на выборах благодаря взятке. Однако критики указывают на недостатки поправок в законодательство.

https://p.dw.com/p/4Tc94
Вид на центр Вены с крыши собора святого Стефана
ВенаФото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

Парламент Австрии ужесточил антикоррупционное законодательство спустя несколько лет после резонансного скандала, известного как "Ибица-гейт". Согласно принятому в пятницу, 7 июля, пакету поправок, любой, кто инициирует или принимает взятки, а затем успешно баллотируется на выборах, будет подлежать судебному преследованию. Реформа вступит в силу 1 сентября и предусматривает тюремное заключение за так называемую "покупку" мандата.

В то же время, по мнению некоторых наблюдателей, изменения в австрийском законодательстве недостаточно глубоки. В частности, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International считает, что, несмотря на поправки, в Австрии по-прежнему можно будет делать пожертвования организациям, близким к государственным чиновникам, в обмен на услуги.

Скандал "Ибица-гейт" в Австрии

Скандал, получивший название "Ибица-гейт", разразился в Австрии в мае 2019 года и вызвал мощный политический резонанс. Достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица. На ней заснято, как занимавший на тот момент пост вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в преддверии парламентских выборов в стране в 2017 году обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" госконтракты в обмен на поддержку его предвыборной кампании.

Публикация видео положила начало многочисленным расследованиям в отношении австрийских политиков, привела к условному сроку Штрахе, а также отставке федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в 2021 году. Как уточняет агентство AFP, Курц до сих пор находится под следствием по подозрению в коррупции и даче ложных показаний.

Смотрите также:

Отставка канцлера Австрии: сохранит ли власть Курц?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Выборы в парламент Австрии: самая грязная кампания и крен вправо (13.10.2017)

Выборы в парламент Австрии: самая грязная кампания и крен вправо (13.10.2017)

В Австрии 15 октября пройдут выборы в парламент страны. Согласно прогнозам, канцлером может стать Себастьян Курц, которому всего 31 год. У него жесткий курс в отношении миграции.
Политика13 октября 2017 г.03:20 мин.
external

Теракт в Вене: почему Австрия стала мишенью для исламистской атаки? (03.11.2020)

Теракт в Вене: почему Австрия стала мишенью для исламистской атаки? (03.11.2020)

Теракт в столице Австрии власти называют атакой на европейские ценности. В полиции говорят об исламистском характере нападения. Жители Вены пребывают в шоке.
Терроризм3 ноября 2020 г.05:28 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден

Байден посоветовал Си быть осторожным в отношениях с Москвой

Политика1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Евгений Пригожин

"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

Конфликты16 ч. назад
Карикатура - карикатурный основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин показывает пальцем на свою лысую голову и спрашивает: "Где парики?".

Парики Евгения Пригожина: не для красоты, а для конспирации?

Парики Евгения Пригожина: не для красоты, а для конспирации?

Политика16 ч. назад
Шавкат Мирзиёев

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Выборы в Узбекистане: Мирзиёев на пути к бесконечной власти?

Политика2 ч. назад
СПГ-танкер проплывает мимо морского курорта Бинц на острове Рюген

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

Экономика и бизнес11 ч. назад
Полицейские из немецкого спецподразделения GSG9 отрабатывают штурм здания, занятого террористами

Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Радикальные исламисты в ФРГ: насколько они сейчас опасны?

Терроризм12 ч. назад
Табло с туристическими маршрутами, которые предлагают белорусам

В РФ вместо ЕС. Куда сейчас могут поехать в отпуск белорусы?

В РФ вместо ЕС. Куда сейчас могут поехать в отпуск белорусы?

Общество14 ч. назад
На главную страницу