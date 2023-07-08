"Ибица-гейт": Австрия ужесточает антикоррупционные законы

Реформа предусматривает тюремные сроки для политиков, одержавших победу на выборах благодаря взятке. Однако критики указывают на недостатки поправок в законодательство.

Парламент Австрии ужесточил антикоррупционное законодательство спустя несколько лет после резонансного скандала, известного как "Ибица-гейт". Согласно принятому в пятницу, 7 июля, пакету поправок, любой, кто инициирует или принимает взятки, а затем успешно баллотируется на выборах, будет подлежать судебному преследованию. Реформа вступит в силу 1 сентября и предусматривает тюремное заключение за так называемую "покупку" мандата.

В то же время, по мнению некоторых наблюдателей, изменения в австрийском законодательстве недостаточно глубоки. В частности, неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International считает, что, несмотря на поправки, в Австрии по-прежнему можно будет делать пожертвования организациям, близким к государственным чиновникам, в обмен на услуги.

Скандал "Ибица-гейт" в Австрии

Скандал, получивший название "Ибица-гейт", разразился в Австрии в мае 2019 года и вызвал мощный политический резонанс. Достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица. На ней заснято, как занимавший на тот момент пост вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе в преддверии парламентских выборов в стране в 2017 году обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" госконтракты в обмен на поддержку его предвыборной кампании.

Публикация видео положила начало многочисленным расследованиям в отношении австрийских политиков, привела к условному сроку Штрахе, а также отставке федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в 2021 году. Как уточняет агентство AFP, Курц до сих пор находится под следствием по подозрению в коррупции и даче ложных показаний.

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