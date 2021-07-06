Бывший вице-канцлер Австрии приговорен к условному сроку за коррупцию

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе признан виновным в коррупции и приговорен к 15 месяцам лишения свободы условно, сообщила судья в Вене Клаудиа Моравец-Лоидолт в пятницу, 27 августа. По ее словам, бывший глава правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) виновен в том, что принял от частной клиники Währing партийное пожертвование, за что предоставил ей льготы.
Проходящий по тому же делу владелец клиники, специализирующейся на косметической хирургии, Вальтер Грубмюллер приговорен за дачу взятки к 12 месяцам лишения свободы условно. По заключению суда, "хронология событий" не оставляет никаких сомнений в наличии признаков коррупции. Невозможно поверить, чтобы политик не знал о предоставленном его партии пожертвовании, подчеркнула судья.
Штрахе настаивал на своей полной невиновности. Его защитник, как и адвокат Грубмюлера, ходатайствовали об оправдании подсудимых.
Скандал "Ибица-гейт" в Австрии
Дело в отношении Штрахе связано с резонансным скандалом "Ибица-гейт", который разразился в мае 2019 года и вызвал в Австрии мощный политический резонанс. Достоянием гласности стала видеозапись, сделанная скрытой камерой на вилле на испанском острове Ибица. На ней заснято, как Штрахе в преддверии парламентских выборов в Австрии в 2017 году обещает предполагаемой "племяннице российского олигарха" госконтракты в обмен на поддержку его предвыборной кампании.
В рамках расследования полиция конфисковала мобильный телефон Штрахе. Изучение сохраненных на телефоне СМС-сообщений позволило выдвинуть против бывшего главы АПС и другие обвинения, в том числе в получении партийного пожертвования в обмен на льготы.
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Автор: Екатерина Венкина