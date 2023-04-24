Экс-главу КНБ Казахстана Масимова осудили на 18 лет

Карима Масимова, задержанного в ходе массовых беспорядков в Казахстане в январе 2022 года, признали виновным в госизмене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карима Масимова к 18 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда в понедельник, 24 апреля.

Масимова признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. По решению суда у чиновника также конфисковали имущество и пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе. Дело рассматривалось под грифом "совершенно секретно".

Другие фигуранты дела получили от трех до 16 лет

По этому же делу проходили трое бывших заместителей Масимова: Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов. Они приговорены к 16, 15 и трем годам лишения свободы соответственно. Все четверо подсудимых лишены званий генералов и государственных наград. В доход государства с них взыскано свыше 10 млрд тенге (около 20 млн евро) и 24 млн долларов США (21,8 млн евро).

Масимов был взят под стражу в начале прошлого года на фоне массовых протестов, охвативших Казахстан. Он возглавлял КНБ с сентября 2016 года по январь 2022 года. До этого Масимов в разные годы был премьер-министром Казахстана, руководителем администрации президента и помощником президента.

Январские протесты и беспорядки в Казахстане

В начале января 2022 года в Жанаозене на западе Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ, они быстро переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В некоторых регионах в ночь на 5 января начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Сильнее других пострадал самый крупный по численности населения город Казахстана - Алматы.

По данным властей, в ходе беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 представителей правоохранительных органов, пострадали более 4500 человек. Только в бывшей столице в связи с протестами и беспорядками были задержаны более 2700 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и ввел в стране чрезвычайное положение. 6 января в Казахстан по его просьбе прибыл вооруженный контингент для помощи "в преодолении террористической угрозы". В середине января подразделения сил Организации Договора о коллективной безопасности покинули Казахстан.

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