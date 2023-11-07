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Французский завод поставит "Росатому" обогащенный уран

Анастасия Штайнмиллере
7 ноября 2023 г.

Представители экогрупп считают, что "Росатом" может использовать полученный из ЕС обогащенный уран в рамках войны в Украине.

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Завод по производству топливных элементов в немецком Лингене, принадлежащий французской компании Framatome
Завод по производству топливных элементов в немецком Лингене, принадлежащий французской компании FramatomeФото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

Завод по производству топливных элементов в немецком Лингене, принадлежащий французской компании Framatome, собирается отправить в РФ обогащенный уран. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили экологические группы Ausgestrahlt, Bündnis AgiEL, SOFA и российская "Экозащита!". По их мнению, эти поставки пойдут в обход европейских санкций.

В опубликованном экогруппами пресс-релизе отмечается, что конечным получателем урана должен стать "Машиностроительный завод", который принадлежит российской государственной атомной компании "Росатом". Экологи подчеркнули, что "Росатом" принимает активное участие в войне в Украине, поэтому поставки госкорпорации товаров двойного назначения, в которые входит и обогащенный уран, могут иметь конечное военное использование и запрещены санкциями Европейского Союза.

В связи с этим представители экогрупп потребовали от Федерального министерства окружающей среды Германии немедленно отклонить "незаконную" заявку на поставку урана в Россию и закрыть завод по производству топливных элементов в Лингене.

На данный момент официального запрета на поставки обогащенного урана в РФ и из нее не существует. Однако 7 апреля 2022 года Европарламент принял резолюцию о необходимости распространить ограничения на импорт нефти, угля, газа и ядерного топлива из России. Также в Европарламенте призывали "прекратить сотрудничество с российскими компаниями по существующим и новым ядерным проектам".

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