Экоактивисты попытались повредить улицу возле Минтранса ФРГ

Экоактивисты из группировки "Последнее поколение" (Letzte Generation) пытались с помощью отбойных молотков повредить улицу Инвалиденштрассе возле здания министерства транспорта ФРГ в Берлине. Затею активистов удалось предотвратить, дорога не пострадала, трое членов группировки были остановлены при попытке подключить отбойные молотки к источнику электропитания, сообщил представитель берлинской полиции в среду, 4 января.

Активисты объяснили свои действия заботой о земном климате. "Будничная суета несет нас по свежепросмоленным и отремонтированным дорогам прямиком в климатический ад. Мы не можем допустить этого. Если мы хотим выжить, то мы, наконец, должны все вместе взяться за стройплощадку "Климатическая катастрофа", - написали члены группировки в своем микроблоге в Twitter. Активисты пообещали и впредь "нарушать повседневную жизнь", чтобы "перенести сопротивление на все сферы общества".

Между тем берлинская полиция подвела итоги операций, связанных с климатическими протестами в минувшем году. На различные акции активистов, такие как уличные блокады, стражи порядка потратили почти 233 350 человеко-часов. С 10 октября из за акций "Последнего поколения" в столице Германии приходилось ежедневно задействовать в среднем 148 полицейских.

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