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Экипаж судна РФ на Балтике обстрелял вертолет бундесвера

Ольга Лебедева
4 декабря 2024 г.

Российский танкер, шедший в сопровождении военного корабля РФ, выпустил сигнальные ракеты в вертолет немецкого военного фрегата, пишет агентство dpa со ссылкой на источники. Инцидент также упомянула Бербок.

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Бортовой вертолет MK 88A Sea Lynx немецкого фрегата
Бортовой вертолет MK 88A Sea Lynx немецкого фрегата, фото из архиваФото: picture-alliance/dpa/Gero Breloer

Экипаж российского судна в Балтийском море выпустил сигнальные ракеты по вертолету бундесвера. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщило в среду, 5 декабря, агентство dpa со ссылкой на источники в Брюсселе.

Вертолет выполнял разведывательную задачу

Бортовой вертолет немецкого фрегата выполнял разведывательное задание, пишет dpa со ссылкой на источники в оборонных кругах. Российский танкер следовал в сопровождении военного корабля РФ, отмечается далее.

В тот же день об инциденте на Балтике коротко упомянула на полях встречи министров иностранных дел государств НАТО в Брюсселе глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), не приведя подробностей. Бербок отметила, что в Балтийском море все чаще замечают суда так называемого "теневого флота" России, участвующие в обходе санкций в отношении РФ, и анонсировала увеличение числа патрулей в регионе для защиты критической инфраструктуры.

Использование сигнальных ракет допустимо лишь в экстренных ситуациях, отмечает агентство dpa. Какое именно российское судно участвовало в инциденте, не уточняется. Не указаны и данные о возможном использовании танкера для обхода западных санкций.

В Минобороны ФРГ призвали к благоразумной реакции

Источники в НАТО сообщили dpa, что во время инцидента немецкий фрегат с бортовым вертолетом не выполнял задачу в рамках Североатлантического альянса. Представитель министерства обороны Германии отказался прокомментировать случившееся, отметив лишь, что на море, как и в воздухе, время от времени нарушаются существующие нормы. "И в этих случаях военно-морской флот или военно-воздушные силы должны реагировать благоразумно и снижать эскалацию", - добавил он на пресс-конференции в Берлине.

На встрече глав МИД в Брюсселе Анналена Бербок призвала усилить сотрудничество в противодействии российским диверсиям и секретным атакак в регионе Балтийского моря. Президент России Владимир Путин "продолжает расширять свои гибридные атаки на европейский миропорядок" при поддержке союзников Москвы, подчеркнула Бербок. Она напомнила о "поврежденных кабелях, которые, вообще-то, не могут просто так порваться", о "нарушенных каналах GPS" и о танкерах, обходящих санкции.

 

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