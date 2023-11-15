  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыЕвропа

ЕК завершила разработку 12-го пакета санкций против России

Жан Рофе
15 ноября 2023 г.

Новый пакет ограничительных мер против России передан на рассмотрение странам Евросоюза, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. В его рамках предлагается ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц.

https://p.dw.com/p/4YqgY
Здание Еврокомиссии в Брюсселе (фото из архива)
Здание Еврокомиссии в Брюсселе (фото из архива)Фото: Zhang Cheng/XinHua/dpa/picture alliance

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель совместно с Еврокомиссией (ЕК) передали в Совет Евросоюза проект нового пакета санкций против России за ее агрессию против Украины, сообщает в среду, 15 ноября, Европейская служба внешних связей (EEAS).

В рамках 12-го пакета Боррель вместе с Еврокомиссией предлагают включить в санкционные списки еще более 120 физических и юридических лиц "за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины". Речь идет среди прочего о представителях военного, оборонного и IT-секторов РФ, а также "других важных экономических операторах".

Новые ограничения на импорт и экспорт

Кроме того, как говорится в пресс-релизе EEAS, предлагается ввести новые ограничения на импорт и экспорт, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих санкций ЕС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на полученные им документы ЕК, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций хочет запретить экспорт в РФ станков и комплектующих, которые Россия использует для производства оружия, применяемого в Украине. Кроме того, ЕС предлагает запретить ввозить в Россию химикаты, литиевые батареи, термостаты, серводвигатели и двигатели для беспилотников. В новый пакет санкций также может войти запрет на импорт в ЕС российских алмазов с 1 января 2024 года.

Страны ЕС 17 ноября начнут обсуждение

"Предлагаемые меры направлены против тех, кто организовал так называемые "выборы" на временно оккупированных Россией территориях Украины, тех, кто несет ответственность за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду в поддержку агрессивной войны России против Украины", - отмечается в пресс-релизе.

Других подробностей EEAS не приводит. В отношении России ЕС уже ввел 11 пакетов санкций за агрессию против Украины, последний из них был утвержден Советом Евросоюза 23 июня. Представители стран - членов ЕС начнут процесс согласования нового пакета 17 ноября. Ожидается, что он может быть принят до конца этого года.

Смотрите также:

Почему работает "Русский дом" в Берлине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксклюзив DW. Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Эксклюзив DW. Леонид Волков: нужно радикальное ужесточение санкций

Ближайший соратник Навального - о злоупотреблениях гуманитарными визами, неэффективности персональных санкций и рейтинге Путина.
20 августа 2023 г.15:00 мин.
external

Почему в Германии арестовывают машины с российскими номерами и как это связано с санкциями (13.07.2023)

Почему в Германии арестовывают машины с российскими номерами и как это связано с санкциями (13.07.2023)

DW стало известно о более десяти случаях ареста легковых машин с российскими номерами в Германии. В таможне ссылаются на санкции ЕС. Адвокаты считают, что они неверно толкуют закон. Пострадавшие пытаются вернуть свои машины. Апдейт: после выхода материала стало известно, что прокуратура Гамбурга решила вернуть герою его автомобиль.
Политика13 июля 2023 г.03:56 мин.