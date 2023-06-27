  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыРоссия

ЕЦБ призвал банки ускорить уход из РФ после мятежа Пригожина

Даниил Сотников
36 мин. назад

Европейский Центробанк настаивает, что банки, работая в России, несут повышенные репутационные, юридические и финансовые риски.

https://p.dw.com/p/4T7r8
Здание ЕЦБ во Франкфурте
Здание ЕЦБ во ФранкфуртеФото: Ralph Orlowski/Getty Images

Европейский центральный банк призвал финансовые организации ускорить свой уход из России из-за роста рисков после мятежа Евгения Пригожина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на председателя Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа во вторник, 27 июня.

В письме членам Европарламента Энриа сообщил, что его подразделение "призвало банки ускорить свои стратегии сокращения и выхода, приняв четкие дорожные карты", а также "регулярно отчитываясь перед своими органами управления и банковским надзором ЕЦБ о выполнении этих планов". Продолжение работы в России несет повышенные репутационные, юридические и финансовые риски, заявил Энриа.

Самыми крупными европейскими кредитными организациями, продолжающими вести бизнес в России, остаются австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), венгерская OTP Group и итальянская UniCredit, пишет Reuters. Генеральный директор RBI Иоганн Штробль сообщил, что организация работает над сценариями ухода из России "на полную катушку". Ранее сообщалось, что австрийская группа рассматривает вариант продажи или обособления российского бизнеса.

Смотрите также:

Насколько мятеж Пригожина ослабил Путина

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Гость берлинской студии DW галерист Марат Гельман, в прошлом политтехнолог, комментирует политическое будущее Евгения Пригожина и его схожесть с Дональдом Трампом.
Общество25 июня 2023 г.12:27 мин.
Логотип Raiffeisen Bank International

Raiffeisen отверг данные об инвестициях в нефтегазовые компании РФ

Raiffeisen отверг данные об инвестициях в нефтегазовые компании РФ

Raiffeisen Bank International утверждает, что не владеет акциями российских нефтегазовых компаний и избавился от активов еще до вступления в силу санкций.
Экономика и бизнес20 апреля 2023 г.
Офис "Райффайзенбанк" в центре Москвы рядом со зданием МИД России

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны и санкций

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны и санкций

РФ обеспечивает австрийскому Raiffeisen Bank International почти половину прибыли. RBI заверяет, что готовится уйти с российского рынка, но ничего конкретного пока не сообщает.
Экономика и бизнес5 мая 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Евгений Пригожин и Владимир Путин (фото из архива)

Путин признал спонсирование ЧВК "Вагнер" государством

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин выступает с речью, говоря " бла бла бла бла бла", над ним надпись "Царь-речь", а рядом изображения "Царь-пушки" и "Царь-колокола"

Речь Путина после мятежа Пригожина: главное в одной картинке

Речь Путина после мятежа Пригожина: главное в одной картинке

Политика38 мин. назад
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону

Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

Представитель демсил РБ: Пригожину не нужно ехать в Минск

Конфликты4 ч. назад
"Ляпис Трубецкой", Берлин, 25 июня 2023 года

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

"Тот самый драйв": как прошел концерт Михалка в Берлине

Культура26 июня 2023 г.
Бавария: фермерское хозяйство с солнечными батареями и церковь в баварском стиле

Энергетика Германии: солнца все больше, доля ВИЭ все выше

Энергетика Германии: солнца все больше, доля ВИЭ все выше

Экономика и бизнес37 мин. назад
При входе на рынок в Бресте

Частный бизнес в Беларуси. Что изменится в законодательстве?

Частный бизнес в Беларуси. Что изменится в законодательстве?

Общество1 ч. назад
Еврейский кампус Pears в Берлине

Pears: в Берлине открылся еврейский кампус

Pears: в Берлине открылся еврейский кампус

Культура1 ч. назад
На главную страницу