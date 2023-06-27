ЕЦБ призвал банки ускорить уход из РФ после мятежа Пригожина

Европейский Центробанк настаивает, что банки, работая в России, несут повышенные репутационные, юридические и финансовые риски.

Европейский центральный банк призвал финансовые организации ускорить свой уход из России из-за роста рисков после мятежа Евгения Пригожина. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на председателя Наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа во вторник, 27 июня.

В письме членам Европарламента Энриа сообщил, что его подразделение "призвало банки ускорить свои стратегии сокращения и выхода, приняв четкие дорожные карты", а также "регулярно отчитываясь перед своими органами управления и банковским надзором ЕЦБ о выполнении этих планов". Продолжение работы в России несет повышенные репутационные, юридические и финансовые риски, заявил Энриа.

Самыми крупными европейскими кредитными организациями, продолжающими вести бизнес в России, остаются австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), венгерская OTP Group и итальянская UniCredit, пишет Reuters. Генеральный директор RBI Иоганн Штробль сообщил, что организация работает над сценариями ухода из России "на полную катушку". Ранее сообщалось, что австрийская группа рассматривает вариант продажи или обособления российского бизнеса.

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