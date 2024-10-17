ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки

По решению Совета управляющих ЕЦБ, депозитная ставка с 23 октября составит 3,25%, ключевая - 3,40%, маржинальная - 3,65%. Регулятор намерен обеспечить возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании Совета управляющих на выезде в Словении в четверг, 17 октября, понизил все три ключевые процентные ставки в еврозоне на 0,25 процентных пункта. Так, депозитная ставка с 23 октября составит 3,25%, ключевая - 3,40%, маржинальная - 3,65%.

ЕЦБ отреагировал на замедление инфляции в еврозоне. Регулятор в этом году снижает процентные ставки третий раз.

Совет управляющих намерен обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. "ЕЦБ будет удерживать ставки на достаточно низком уровне до тех пор, пока это необходимо для достижения этой цели", - пояснили в Европейском центральном банке.

Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция все еще продолжит расти, а затем снизится до целевого уровня в течение следующего года.

В предыдущий раз ЕЦБ понижал ключевую ставку в июне

В начале июня Европейский центробанк впервые с 2019 года снизил ключевую ставку в еврозоне с 4,5% до 4,25% годовых. Это смягчение стало первым подобным шагом в денежно-кредитной политике с начала энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.

Еще одно понижение последовало 12 сентября.

Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составляла 2,2%, а базовая - 2,8%. При этом в Германии в августе рост потребительских цен обновил минимум с марта 2021 года и составил всего 1,9%, что эксперты связывают в первую очередь с удешевлением топлива. Базовая инфляция в ФРГ в сентябре также ослабла до 2,8% - это самый низкий показатель с февраля 2022 года.