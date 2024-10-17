  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Экономика и бизнесЕвропа

ЕЦБ понизил все три ключевые процентные ставки

Екатерина Венкина
17 октября 2024 г.

По решению Совета управляющих ЕЦБ, депозитная ставка с 23 октября составит 3,25%, ключевая - 3,40%, маржинальная - 3,65%. Регулятор намерен обеспечить возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%.

https://p.dw.com/p/4luuh
Перед штаб-квартирой ЕЦБ во Франкфурте
Перед штаб-квартирой ЕЦБ во Франкфурте (фото из архива)Фото: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании Совета управляющих на выезде в Словении в четверг, 17 октября, понизил все три ключевые процентные ставки в еврозоне на 0,25 процентных пункта. Так, депозитная ставка с 23 октября составит 3,25%, ключевая - 3,40%, маржинальная - 3,65%.

ЕЦБ отреагировал на замедление инфляции в еврозоне. Регулятор в этом году снижает процентные ставки третий раз.

Совет управляющих намерен обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. "ЕЦБ будет удерживать ставки на достаточно низком уровне до тех пор, пока это необходимо для достижения этой цели", - пояснили в Европейском центральном банке.

Ожидается, что в ближайшие месяцы инфляция все еще продолжит расти, а затем снизится до целевого уровня в течение следующего года.

В предыдущий раз ЕЦБ понижал ключевую ставку в июне

В начале июня Европейский центробанк впервые с 2019 года снизил ключевую ставку в еврозоне с 4,5% до 4,25% годовых. Это смягчение стало первым подобным шагом в денежно-кредитной политике с начала энергетического кризиса, вызванного войной России против Украины.

Еще одно понижение последовало 12 сентября.

Потребительская инфляция в еврозоне в сентябре составляла 2,2%, а базовая - 2,8%. При этом в Германии в августе рост потребительских цен обновил минимум с марта 2021 года и составил всего 1,9%, что эксперты связывают в первую очередь с удешевлением топлива. Базовая инфляция в ФРГ в сентябре также ослабла до 2,8% - это самый низкий показатель с февраля 2022 года.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

В немецком супермаркете

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше

Инфляция в Германии: за что немцы стали платить больше

В Германии дорожают товары и услуги. Потребители страдают от мощной волны инфляции. Фотогалерея DW о товарах и продуктах, цены на которые демонстрируют устойчивый рост.
Экономика и бизнес22 июля 2022 г.9 фото
external

Европейцы все более пессимистично оценивают свои экономические перспективы. Но оправдано ли это?

Европейцы все более пессимистично оценивают свои экономические перспективы. Но оправдано ли это?

Энергетический кризис, пандемия, инфляция: европейцы все более пессимистично оценивают свои экономические перспективы, глядя в будущее. Однако Европа оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Об этом сообщает Репортаж DW.
Экономика и бизнес5 января 2024 г.02:13 мин.
Здание Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне

Энергоснабжение, пандемия, инфляция: как ЕС намерен выходить из кризиса

Энергоснабжение, пандемия, инфляция: как ЕС намерен выходить из кризиса

Проблемы с энергоносителями, инфляция, разрыв цепочек поставок, последствия пандемии - Евросоюз одновременно столкнулся с серией кризисов. DW - о возможных путях выхода из них.
Экономика и бизнес24 июля 2022 г.
Показать еще