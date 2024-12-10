Двойной ракетный удар России по Златополю: есть раненые

В Златополе Харьковской области в результате двух россйских ракетных ударов повреждены несколько нежилых зданий, пострадали 10 человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Российская армия, продолжая военную агрессию против Украины, нанесла два ракетных удара по городу Златополю Лозовского района Харьковской области. Первое попадание зафиксировано возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания и автомобили, написал во вторник, 10 декабря, в Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Пострадали 10 человек

При повторном ударе, нанесенном спустя короткое время, было повреждено административное здание. В результате обоих ударов пострадали 10 человек. Среди них - двое мужчин, 49 и 59 лет, а также восемь женщин в возрасте от 29 до 62 лет. Восемь пострадавших были госпитализированы, указал Синегубов.

На месте обстрела в Харьковской области работают спасатели и медики. Правоохранители фиксируют масштабы разрушений и собирают информацию об обстреле, пишет "РБК Украина".