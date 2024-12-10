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Двойной ракетный удар России по Златополю: есть раненые

Ольга Лебедева
10 декабря 2024 г.

В Златополе Харьковской области в результате двух россйских ракетных ударов повреждены несколько нежилых зданий, пострадали 10 человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Ракетный обстрел Харькова
Ракетный обстрел Харькова, фото из архиваФото: Vadim Belikov/AP/dpa/picture alliance

Российская армия, продолжая военную агрессию против Украины, нанесла два ракетных удара по городу Златополю Лозовского района Харьковской области. Первое попадание зафиксировано возле банковского учреждения, повреждены другие нежилые здания и автомобили, написал во вторник, 10 декабря, в Telegram-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Пострадали 10 человек

При повторном ударе, нанесенном спустя короткое время, было повреждено административное здание. В результате обоих ударов пострадали 10 человек. Среди них - двое мужчин, 49 и 59 лет, а также восемь женщин в возрасте от 29 до 62 лет. Восемь пострадавших были госпитализированы, указал Синегубов.

На месте обстрела в Харьковской области работают спасатели и медики. Правоохранители фиксируют масштабы разрушений и собирают информацию об обстреле, пишет "РБК Украина".

 

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