В Харьковской области объявлена принудительная эвакуация

В десяти населенных пунктах Харьковской области объявлена эвакуация жителей. Об этом сообщил в эфире телеканала "Рада" в понедельник, 11 ноября, глава областной администрации Олег Синегубов. "Это принудительная эвакуация всего взрослого населения", - подчеркнул он. По его словам, эвакуации подвергнется Боровская община.

Боровская община относится к Изюмскому району области, который граничит с Купянским. Синегубов сообщил также, что наступление российских военных в Харьковской области продолжается. На данный момент армия РФ вышла к автодороге Боровая - Купянск-Узловой, которая является основным логистическим путем в этом районе.

Усиливаются и эвакуационные мероприятия в самом Купянске. В Купянскую общину входят около 17 населенных пунктов. По словам Олега Синегубова, в эвакуации на данный момент нуждаются примерно 6000 человек, а в самом Купянске - около 3000 человек.

По данным местных властей, с начала сентября "в результате эвакуационных мероприятий" из населенных пунктов на купянском направлении уже вывезли более 5300 жителей.