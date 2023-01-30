Дружил ли Ганди с Гитлером

75 лет назад убили Махатму Ганди. О жизни "отца нации" распространено много мифов. Факчетинг DW: что правда, а что ложь?

Ровно 75 лет назад, 30 января 1948 года, был убит Махатма Ганди. Мохандас Карамчанд Ганди остался в мировой истории как "великая душа" ("Махатма"). Индийский политик был одним из лидеров движения за независимость Индии от британского колониального правления. За то, что Ганди проповедовал принцип ненасильственной борьбы, его по-прежнему почитают во всем мире. Однако некоторые аспекты его биографии до сих пор вызывают противоречия. Разберем самые спорные из них.

Дружил ли Ганди с Адольфом Гитлером?

Утверждение: Махатма Ганди и Адольф Гитлер (Adolf Hitler) были друзьями. Доказательством могут служить письма Ганди Гитлеру, которые начинаются со слов "Дорогой друг" и заканчиваются словами "Ваш искренний друг".

Фактчек DW: Ложь

Утверждение о том, что Ганди написал два письма Гитлеру, само по себе - верно. Одно письмо от 23 июля 1939 года, второе - от 24 декабря 1940 года. Этот факт задокументирован, в том числе в трудах самого Ганди (Том 76, стр. 156 и том 79, стр. 453). Однако в письмах ничто не указывает на то, что Ганди и Гитлера связывала какая-либо дружба. Ганди в своем первом письме призывает Гитлера не развязывать войну, а во втором, когда Вторая мировая война уже началась, призывает его стремиться к миру. Однако письма так и не попали к диктатору. По информации из разных источников, в том числе американского историка индийского происхождения Виная Лала и американского политолога Келли Рей Кремера, британцы воспрепятствовали их доставке.

Использованное обращение "дорогой друг" Винай Лал, который провел много исследований о Ганди, объясняет в беседе с DW следующим образом: Ганди считал, что, хотя люди могут совершать чудовищные поступки, они сами по себе не являются монстрами. "Итак, у Ганди была причина, почему он именно так обратился к Гитлеру в своем письме", - объясняет профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Политолог Кремер в своей научной статье также классифицирует приветствия и завершающие формулировки двух писем типичными для Ганди. Относиться к своему противнику с уважением и добротой было частью основополагающей позиции Ганди о ненасильственной борьбе, "сатьяграхи".

Ганди был расистом?

Утверждение: Во многих постах в социальных сетях Ганди обвиняют в предвзятом отношении к темнокожим. Из-за подобных обвинений в расизме статуя Ганди в 2018 году была убрана с территории кампуса университета Ганы. В 2020 году, после протестов, организованных общественным движением Black Lives Matter "(Жизни чернокожих имеют значение"), тысячи людей в Лондоне подписали петицию с требованием снести статую Ганди в этом городе.

Фактчек DW: Утверждение вводит в заблуждение

Ганди с небольшим перерывом с 1893-го до 1914 года жил в Южной Африке, большая часть которой тогда находилась под контролем Британской империи. Там молодой адвокат стал активистом по борьбе с несправедливостью и дискриминацией, которые, однако, он первоначально видел исключительно по отношению к индийской диаспоре в Южной Африке. Ганди не вставал на защиту темнокожего населения, а, скорее, смотрел на него свысока, как видно из его трудов.

Молодой Ганди в годы проживания в Йоханнесбурге Фото: picture-alliance/akg-images/Archiv Peter Ruehe

В первом томе на странице 410 Ганди пишет примерно следующее: "Наша жизнь - это постоянная борьба против унижения, которое нам пытаются навязать европейцы, низводя нас до уровня "сырого кофе" (соответственно на английском языке kaffir - это термин, ранее использовавшийся в Южной Африке для обозначения темнокожих, расовая дискриминация которых усилилась в поздний колониальный период и во время апартеида, - прим. Ред.). Их главное занятие - охота, а единственное стремление - собрать некоторое количество крупного рогатого скота, чтобы купить себе жену, а затем прожить свою жизнь, и далее занимаясь охотой и разведением крупного рогатого скота, в праздности и наготе".

Историк Винай Лал объясняет: "Если кто-то спросит, был ли Ганди расистом, то ответ, связанный с определенным периодом его пребывания в Южной Африке, будет положительным". Схожего мнения придерживаются и другие эксперты, в частности, Эшвин Десаи и Гулам Вахед, которые критиковали Ганди за это в своей книге "Южноафриканский Ганди", опубликованной в 2015 году.

Известный журналист и биограф Ганди Рамачандра Гуха также в одной из статей газеты Telegraph India пишет, что Ганди в свои 20 лет, несомненно, был расистом. Однако к середине 30-х годов, еще находясь в Южной Африке, он перестал описывать чернокожих как неполноценных по сравнению с индийцами, а позже выступил за их равные права, что подтверждается несколькими примерами, приведенными биографом.

Ганди (в центре) перед своей юридической конторой в Йоханнесбурге в 1902 году Фото: AP/picture alliance

Мнение о том, что Ганди позже избавился от своих предрассудков, разделяет и историк Винай Лал. Еще одним свидетельством этого является то, что в 1936 году Ганди принял в своем Ашраме четырех афроамериканцев. Ганди сказал, что он верит, что следующий великий этап "сатьяграхи", ненасильственного сопротивления, будет проводиться афроамериканцами.

По словам историка, есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при оценке ранних предвзятых заявлений. "Его беспокоила возможность того, что индийская диаспора, которая до сих пор находилась в социальной иерархии между белыми и темнокожими, могла потерять свои права и оказаться на одном уровне с последними". И, по словам Лала, никто никогда не просил Ганди стать защитником темнокожего населения в Южной Африке. И если бы он это сделал, то наверняка многие сочли бы это слишком самонадеянным поступком.

Заявленными позже целями Ганди были мир и равенство для всех людей. Цитата, приписываемая ему, звучит примерно так: "Я также не верю в неравенство между людьми. (...) Мысль о превосходстве одного человека над другим является грехом против бога и человека".

Большинство экспертов приходят к выводу, что Ганди изменил свои первоначальные представления. Позже Ганди был великим источником вдохновения для таких борцов за свободу темнокожих, как Нельсон Мандела и Мартин Лютер Кинг.

Махатма Ганди и Далай-лама встречались в Лондоне

Утверждение: В социальных сетях публикуется фотография Ганди в Лондоне с ребенком, одетым в тибетскую одежду, якобы, Далай-ламой. Говорят, что они встретились в столице Великобритании.

Фактчек DW: Ложь

На снимке изображены Ганди и Далай-лама, духовный лидер Тибета. Но это фотомонтаж, потому что они никогда не встречались. Оригинальный снимок Ганди на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне принадлежит агентству Getty Images и датировано 3 ноября 1931 года, то есть за несколько лет до рождения Далай-ламы, который, согласно данным его официального сайта, родился в 1935 году.

Там же можно найти оригинальную фотографию Далай-ламы в детстве (по этой ссылке второй снимок в статье ).

Анализ фотографии с помощью специального программного обеспечения также показал, что со снимком были сделаны манипуляции. Когда к существующему изображению добавляется посторонний контент, он обычно оставляет видимые следы. Анализ снимка показывает, что фигура Далай-ламы выглядит светлее, чем остальная часть изображения.

Анализ изображения фотографии Ганди с Далай-ламой позволяет предположить, что последний был вмонтирован в уже существующий снимок Фото: Facebook/@NARTHAKI/Forensically

В интервью Hindustan Times , одной из крупнейших англоязычных ежедневных газет Индии, Далай-лама также подтвердил, что "встречался с Ганди только во сне".

Ганди в пожилом возрасте спал с обнаженными женщинами

Утверждение: Многие пользователи Twitter утверждают, что Ганди в пожилом возрасте спал под одним одеялом с молодыми женщинами - и он, и женщины были голыми.

Фактчек DW: утверждение верное

На протяжении десятилетий Ганди практиковал "брахмачарью", образ жизни полового воздержания. По его собственному признанию, он не вступал в половую связь со своей женой Кастурбой с 1901 года.

Несколько источников и сам Ганди утверждают, что после смерти Кастурбы в 1944 году он стал купаться и спать в одной постели с совсем молодыми обнаженными женщинами. В 94 томе на странице 137 своего Собрания сочинений Ганди пишет: "Возможно, я прикоснулся к тысячам и тысячам. Но мои прикосновения никогда не были непристойными".

Для Ганди это был способ проверить непоколебимость своего воздержания и силу воли. Об этих экспериментах также упоминаются в дневниках внучатой ​​племянницы Ганди Ману, одной из этих женщин. Бесспорно, что Ганди спал обнаженным в постели с женщинами. Насколько известно, половых актов между ними никогда не было.

Другой вопрос - оценка этого подхода. В интервью газете Times of India историк Кусум Вадгама критикует Ганди за то, что он злоупотреблял своим положением, находясь у власти, и использовал женщин для своих экспериментов.

Тем не менее, историк Винай Лал считает важным учитывать, что все три вовлеченные в это женщины - его внучатые племянницы Ману и Абха, а также его личный врач Сушила Наяр - принадлежали к его самому близкому кругу и, следовательно, хорошо были знакомы с образом мышления и убеждениями Ганди.

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