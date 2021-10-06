Deutsche Lufthansa AG

Германия продолжает эвакуировать людей из Афганистана

Бундесвер вывез уже вторую группу людей из Кабула в Ташкент - 125 человек. Как заявили в правительстве ФРГ, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация с безопасностью.