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Deutsche Lufthansa AG

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Lufthansa".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Blick auf eine Anlage zur Produktion von CO2-neutralem Kerosin. Die Anlage im Emsland produziert den Kraftstoff für Flugzeuge synthetisch aus Wasser, erneuerbarem Strom von Windrädern aus dem Umland, Abfall-CO2 aus Lebensmittelresten einer Biogasanlage sowie CO2 aus der Umgebungsluft. +++ dpa-Bildfunk +++

Без нефти: в ФРГ начали производить керосин путем электролиза воды 06.10.2021

Стартовало первое в мире промышленное производство синтетического авиационного топлива. Клиент - Lufthansa. Германия намерена широко экспортировать новую "зеленую" технологию.

Passagierflugzeuge der Fluggesellschaft Lufthansa stehen auf dem Areal des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER) abseits der Start- und Landebahn.

Lufthansa вернет государству антикризисную помощь в 2,5 млрд евро 20.09.2021

Концерн Lufthansa увеличит капитал, вернет полученную в ходе пандемии государственную помощь и в ближайшие два года вновь выведет государство из числа совладельцев.
Ein Transportflugzeug vom Typ Airbus A400M der Luftwaffe startet am Morgen auf dem Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. Angesichts des rasanten Vormarschs der Taliban in Afghanistan beginnt die Bundeswehr mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger und afghanischer Ortskräfte aus Kabul.

Германия продолжает эвакуировать людей из Афганистана 17.08.2021

Бундесвер вывез уже вторую группу людей из Кабула в Ташкент - 125 человек. Как заявили в правительстве ФРГ, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация с безопасностью.
Eine neuen Airbus A321neo Maschine der Deutschen Lufthansa AG steht bei einer Veranstaltung zur Taufe auf den Namen Aachen auf dem Gelände des Flughafens in Düsseldorf.

На рейсах Lufthansa к пассажирам будут обращаться гендерно-нейтрально 13.07.2021

На рейсах Lufthansa и ее дочерних авиакомпаний экипаж больше не будет говорить "уважаемые дамы и господа" или "леди и джентльмены". Эти обращения заменят на гендерно-нейтральные формы.
Palma de Mallorca, Spanien - 11. Mai 2018: Ein Airbus A320 der Eurowings mit dem Kennzeichen D-ABNU landet auf dem Flughafen Palma de Mallorca (PMI) in Spanien.

Дочка Lufthansa начинает выполнять прямые рейсы из ФРГ на Урал 04.07.2021

Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
Frankfurt, Deutschland - 18. Juni 2013: Ein Airbus A320 der Aeroflot mit dem Kennzeichen VP-BQV auf dem Flughafen Frankfurt (FRA) in Deutschland.

Германия вновь открыла воздушное пространство для компаний из России 02.06.2021

Авиаперевозчики из РФ вновь могут летать в Германию, сообщил Минтранс ФРГ. Запрет был введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей.
The Airbus A320 airplane of Aeroflot Russian Airlines captured at Sheremetyevo International Airport, Moscow Region, Russia (Photo by Leonid Faerberg / Transport-Photo Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ФРГ закрыла свое воздушное пространство для компаний из России 02.06.2021

Запрет введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей, пояснили в министерстве транспорта Германии.
Abgestellte Lufthansa-Boeing 747 mit eingepackten Triebwerken als Folge des sehr starken Passagierrückganges in der Corona-Krise. Frankfurt, 03.04.2021 *** Parked Lufthansa Boeing 747 with packed engines as a result of the very strong passenger decline in the Corona crisis Frankfurt, 03 04 2021 Foto:xR.xSchmiegeltx/xFuturexImage

Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Москву и Петербург 02.06.2021

Представитель Lufthansa Group сообщил DW, что 2 июня рейсы в Москву и Петербург пришлось отменить "из-за отсутствия согласования с властями" РФ.
Passagierflugzeuge der Fluggesellschaft Lufthansa stehen auf dem Areal des Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER) abseits der Start- und Landebahn.

Lufthansa отказывается от полетов над Беларусью 25.05.2021

После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Совет ЕС призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси.
ARCHIV 2020 *** MOSCOW, RUSSIA - MARCH 17, 2020: A view of the Minsk National Airport building. Natalia Fedosenko/TASS

В аэропорту Минска задержали вылет самолета Lufthansa 24.05.2021

Рейс задержали Lufthansa "из-за полученного электронного письма о возможном минировании самолета". Европейские авиакомпании отказываются использовать воздушное пространство Беларуси.
Aircrafts of German airline Lufthansa stand at the airport in Frankfurt am Main, western Germany, on June 25, 2020. - Lufthansa's top shareholder on Wednesday, June 24, 2020 said he would back a nine billion euro government rescue package, removing the threat of a last-minute veto that could have plunged the German airline into bankruptcy. (Photo by Daniel ROLAND / AFP) (Photo by DANIEL ROLAND/AFP via Getty Images)

Авиасообщение Россия - Германия: планы Lufthansa и лоукостера Eurowings 06.05.2021

Российские и немецкие авиакомпании значительно увеличивают число рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и городами ФРГ, а также осваивают новые маршруты в российские регионы.
The logo of German airline Lufthansa can be seen on an aircraft parked at the Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt in Schoenefeld, southeast of Berlin, on November 4, 2020. - The airport's southern runway received it's first arrival, making the facility fully operational. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Lufthansa на фоне пандемии коронавируса понесла рекордные потери 04.03.2021

В 2020 году чистые убытки немецкого авиаконцерна составили 6,7 млрд евро.

Почему Юлия Навальная прилетела в Германию? DW Новости (11.02.2021) 11.02.2021

По данным Der Spiegel, поездка Юлии Навальной в ФРГ носит частный характер. Власти Германии ее приезд не комментируют. Юлия Навальная предположительно прилетела во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании Lufthansa.
01.02.2021 *** Yulia Navalnaya, wife of Russian opposition leader Alexei Navalny, enters a court building in Moscow, Russia February 1, 2021. Navalnaya was detained for participating in an unauthorized protest, summoned to appear in court and later released. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Юлия Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне (11.02.2021) 11.02.2021

По данным еженедельника Der Spiegel, поездка Юлии Навальной в ФРГ носит частный характер. Власти ФРГ приезд не комментируют. По сообщениям СМИ, Юлия Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании Lufthansa.
Airplanes of Lufthansa (foreground) and Easyjet are seen parked at the Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt in Schoenefeld, southeast of Berlin, on November 4, 2020. - The airport's southern runway received it's first arrival, making the facility fully operational. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

Lufthansa увольняет десятки тысяч сотрудников 06.12.2020

Из-за пандемии коронавируса авиакомпании Lufthansa до конца 2020 года придется сократить 29 тысяч рабочих мест. В новом, 2021 году череда увольнений в компании продолжится.

Великобритания первой в мире одобрила вакцину BioNTech/Pfizer 02.12.2020

Со следующей недели в стране стартует программа вакцинация населения против COVID-19. В немецком аэропорту Франкфурт готовятся к перевозкам препарата в условиях низких температур.

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