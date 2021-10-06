Deutsche Lufthansa AG

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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Lufthansa".
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Стартовало первое в мире промышленное производство синтетического авиационного топлива. Клиент - Lufthansa. Германия намерена широко экспортировать новую "зеленую" технологию.
Концерн Lufthansa увеличит капитал, вернет полученную в ходе пандемии государственную помощь и в ближайшие два года вновь выведет государство из числа совладельцев.
Бундесвер вывез уже вторую группу людей из Кабула в Ташкент - 125 человек. Как заявили в правительстве ФРГ, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока позволяет ситуация с безопасностью.
На рейсах Lufthansa и ее дочерних авиакомпаний экипаж больше не будет говорить "уважаемые дамы и господа" или "леди и джентльмены". Эти обращения заменят на гендерно-нейтральные формы.
Между Германией и Уральским регионом после семилетнего перерыва возобновляется прямое воздушное сообщение.
Авиаперевозчики из РФ вновь могут летать в Германию, сообщил Минтранс ФРГ. Запрет был введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей.
Запрет введен в связи с отменой полетов Lufthansa в Россию из-за отсутствия разрешения российских властей, пояснили в министерстве транспорта Германии.
Представитель Lufthansa Group сообщил DW, что 2 июня рейсы в Москву и Петербург пришлось отменить "из-за отсутствия согласования с властями" РФ.
После инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске Совет ЕС призвал авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси.
Рейс задержали Lufthansa "из-за полученного электронного письма о возможном минировании самолета". Европейские авиакомпании отказываются использовать воздушное пространство Беларуси.
Российские и немецкие авиакомпании значительно увеличивают число рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и городами ФРГ, а также осваивают новые маршруты в российские регионы.
В 2020 году чистые убытки немецкого авиаконцерна составили 6,7 млрд евро.
По данным Der Spiegel, поездка Юлии Навальной в ФРГ носит частный характер. Власти Германии ее приезд не комментируют. Юлия Навальная предположительно прилетела во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании Lufthansa.
По данным еженедельника Der Spiegel, поездка Юлии Навальной в ФРГ носит частный характер. Власти ФРГ приезд не комментируют. По сообщениям СМИ, Юлия Навальная прибыла во Франкфурт-на-Майне рейсом авиакомпании Lufthansa.
Из-за пандемии коронавируса авиакомпании Lufthansa до конца 2020 года придется сократить 29 тысяч рабочих мест. В новом, 2021 году череда увольнений в компании продолжится.
Со следующей недели в стране стартует программа вакцинация населения против COVID-19. В немецком аэропорту Франкфурт готовятся к перевозкам препарата в условиях низких температур.
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