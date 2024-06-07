Жираф в саду. Как немецкий пилот привозит животных из Кении

Как на западе Германии оказались слоны, жирафы и бегемоты из Кении, что с ними будет дальше и при чем здесь пилот Lufthansa? Репортаж DW.

Воинственный носорог, семейство бегемотов, мирно греющихся на солнце, крокодил, затаившийся у воды, два жирафа, тянущиеся за веткой - этих и других животных и птиц, которые вообще-то обитают на африканском континенте, можно увидеть не в зоопарке, а на лугу, возле частного дома, среди высокой травы, в небольшом городе Хеннеф, что на западе Германии.

Территория огорожена низеньким забором, а при входе вывеска: Maridadi Art. Это название на языке суахили - это один из африканских народов - означает красивое искусство.

Вход в парк Maridadi Art Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Парк назван так потому, что все эти животные прибыли в Германию из Кении и все они… из металла. Это уникальные скульптуры в натуральную величину, воссоздающие движение животных и птиц. Увидеть их может каждый, как и приобрести, например, в качестве декорации для собственного сада.

Как любовь к Кении вдохновила пилота

Этот парк существует с 2007 года, сейчас в нем несколько десятков скульптур. Это не только экзотические африканские животные и птицы, но и местные, привычные для этого ландшафта, виды. Хотя все они сделаны африканскими художниками в Кении и оттуда доставлены в Германию по инициативе Тео Нойхальфена (Theo Neuhalfen). Он родился и живет в Хеннефе, где на собственном участке основал своего рода мини-парк и регулярно пополняет его новыми скульптурами.

Тео Нойхальфен, пилот гражданской авиации, ныне на пенсии, привозит в Германию скульптуры животных из Кении Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Кения в жизни Тео Нойхальфена возникла не случайно. Он пилот, тридцать лет проработавший в немецкой авиакомпании Lufthansa, сейчас на пенсии. "Я много путешествовал по миру в силу своей профессии. Я был пилотом на дальнемагистральных рейсах. За это время побывал на всех континентах, во многих странах, включая Россию. Мне всегда была интересна Африка, особенно Найроби, и там я нашел, то что искал. Сейчас это мой второй дом, помимо Германии", - рассказывает в беседе с DW Тео Нойхальфен.

"Мне хотелось поддержать местных художников"

Как же возникла идея привозить сюда огромные металлические скульптуры? "В самом начале речь шла о том, чтобы поддержать местных кенийских художников, с которыми я познакомился в Найроби. Они всегда были зависимы от туристов и от того, что те покупают. Но когда туристов нет, все эти люди испытывают большие трудности. Поэтому я стал привозить в Германию то, что они изготавливают", - рассказывает бывший пилот.

Семейство бегемотов на лугу в парке Maridadi Art Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

По его словам, сначала это были статуэтки, украшения и разные другие арт-объекты небольшого размера. "Но затем расходы на транспортировку выросли и пришлось заказывать грузовой контейнер, который нужно было чем-то заполнять. Я познакомился с художником Мозесом Вере, он делал такие скульптуры животных и это были экспонаты, которые как раз могли заполнить контейнер", - вспоминает Тео Нойхальфен.

Слоны и жирафы из Кении плывут в Германию в контейнерах

Так и появилась идея возить в Германию металлических слонов, жирафов, бегемотов, носорогов, крокодилов. "Сейчас я импортирую металлические скульптуры из Найроби - столицы Кении - в контейнерах по морю через порт в Гамбурге. Контейнер с новыми экспонатами отправляю из Африки каждые два года. Из-за атак хуситов на суда в Красном море в последнее время перевозка была затруднена", - рассказывает он.

Тео Нойхальфен, основатель парка Maridadi Art, на фоне скульптур животных Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Кенийский скульптор Мозес Вере, автор всех экспонатов, которые можно увидеть в Maridadi Art, известен своей уникальной способностью воссоздавать по памяти движения животных. "Я несколько раз выезжал с ним на природу и видел, как он наблюдает за животными, а потом по памяти воссоздает каждое движение в металле. И это удивительно", - говорит Тео.

Все скульптуры сделаны из материала, который привозят в Африку в качестве металлолома, в том числе из Европы: старые авто, трубы, батареи, куски железа и так далее. Правда, сейчас у местных художников появляется и другой поставщик материала - Китай. "Вообще китайцы очень много делают в Африке, строят дороги, создают инфраструктуру. Но их истинная цель, конечно, в другом - иметь доступ к природным ресурсам, которыми богат африканский континент", - рассказывает Тео Нойхальфен. Он с сожалением констатирует и то, что китайцы стали основными конкурентами для местных художников. "Стало появляться много похожих объектов, но уже не сделанных вручную, и все они были из Китая", - говорит Тео.

С этим бегемотом желает сфотографироваться каждый посетитель парка Maridadi Art Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Каких животных чаще всего покупают немцы?

Впрочем, на африканском континенте вообще многое изменилось, рассказывает бывший пилот. В Африке многие виды животных оказались в числе редких и исчезающих. Вот, например, носорогов истребляют из-за их рога - который ценится как дорогостоящая кость. Истребляют и слонов, и крокодилов. "Увидеть этих животных где-то, кроме национальных парков, практически невозможно. Большинство жителей Кении никогда не видели этих животных воочию. То, что слоны и жирафы ходят в Африке по улицам - это ложные представления европейцев", - рассказывает Тео.

Скульптуры страусов в парке Maridadi Art Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Влияет на разнообразие видов и изменение климата. "Если вы смотрите метеорологически сводки в мире и сообщения о природных катастрофах, то, наверное, видели, что в Восточной Африке были такие сильные дожди, каких очень давно там не помнят. Это привело к наводнению и жертвам среди местного населения в Кении и Танзании. Там ведь нет необходимой инфраструктуры на случай ЧС", - говорит Нойхальфен, который часто бывает в Кении.

В своей заинтересованности Кенией Тео не одинок. Большинство тех, для кого он привозит скульптуры - частные клиенты, которые любят Африку или как-то связаны с ней. Малая часть покупает скульптуры для отелей или фирм, рассказывает Тео Нойхальфен. Большое количество экспонатов, по его словам, удалось продать, когда в ЮАР проходил чемпионат мира по футболу. "Но есть фигуры, которые никогда не будут проданы, - признается Тео Нойхальфен. - Например, вот эти антилопы гну. Чаще всего продаются жирафы, крокодилы и слоны. Это можно объяснить тем, люди ищут что-то экстраординарное - больших размеров", - рассказывает он. Но не все слоны из его парка нашли своих хозяев. Вот этот, например, одиноко стоит в кустах и уже потихоньку начал покрываться ржавчиной.

Вот этот слон, похоже, останется в парке навсегда Фото: Daniela Natalie Posdnjakov/DW

Тео Нойхальфен рассказывает, что обычно он следит за состоянием скульптур, делает мелкий ремонт если необходимо, чистит, может с помощью сварки починить какую-то деталь. Во всяком случае, раньше он это делал регулярно.

Но в будущем он, вероятно, откажется от этой практики. "На маленьком рынке не осталось места для этих больших животных", - констатирует он. Те скульптуры, которые никто не приобретет, останутся здесь навсегда и со временем превратятся в ржавчину.

"Не жаль?" - задаем мы ему вопрос. На что Тео Нойхальфен отвечает философски: "Это символ того, что все в этом мире проходит". При этом пилот на пенсии вовсе не унывает и уже нашел для себя иное занятие - он начал разводить редкую породу шотландских коров. "Потому что настало время для чего-то нового", - говорит он.