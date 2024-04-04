Почему Ботсвана грозится отправить в ФРГ 20 000 диких слонов

Дискуссия об ужесточении правил на ввоз охотничьих трофеев - таких как препарированные головы животных или бивни слонов - активно ведется на уровне ЕС. Министр по вопросам окружающей среды ФРГ от партии "Союз-90"/"зеленые" Штеффи Лемке (Steffi Lemke) также предложила ограничить импорт в Германию. В свою очередь президент южноафриканской Республики Ботсвана Мокгвитси Масиси выразил возмущение этой инициативой и пригрозил переселить в Германию в знак протеста 20 тысяч диких слонов. В своем эмоциональном заявлении, опубликованном 2 апреля в немецкой газете Bild, он отметил, что высоко ценит заботу немцев о защите животных, однако считает, что ужесточение импорта в Германию и другие страны ЕС охотничьих трофеев может нанести вред его стране, способствовать росту бедности и массовому браконьерству в Ботсване. Он опасается, что без трофейной охоты животные больше не будут представлять никакой ценности для местных сообществ и могут быть попросту уничтожены. Кроме того, по данным министра окружающей среды Ботсваны, который ранее специально посетил Берлин для переговоров по этому вопросу, охота является важным источником дохода для более чем двух миллионов жителей его страны.

Популяция слонов в Ботсване продолжает расти

Президент Масиси заявил также, что благодаря успешным мерам по сохранению исчезающих видов животных в Ботсване сейчас насчитывается более 130 тысяч слонов - больше, чем в любой другой африканской стране. И это проблема для Ботсваны - их уже слишком много, а рост популяции продолжается. "Перенаселение" привело к тому, что дикие слоны нападают на людей и затаптывают их насмерть, разрушают деревни и уничтожают урожаи. Поэтому, по мнению властей, "контролируемая охота" в этой южноафриканской стране является одним из ключевых инструментов регулирования численности популяции.

Один слон может съесть до 300 килограмм растений в день Фото: Khalil Senosi/Ben Curtis/AP Photo/picture alliance

"Очень легко сидеть в Берлине и рассуждать о наших делах в Ботсване. Мы платим высокую цену за сохранение этих животных для всего мира, - посетовал Мокгвитси Масиси. - Мы готовы подарить Германии 20 тысяч диких слонов. Это не шутка. И мы не примем отказа". Однако он ставит условие: "Мы хотим, чтобы наши слоны свободно передвигались. Если они вам так нравятся, то, пожалуйста, примите от нас этот подарок. И живите с этими животными так, как вы нам советуете". Перевозку слонов из Африки Германия, по мнению Масиси, также должна взять на себя. В заключение лидер Ботсваны сказал, что хотел бы "выяснить, как к этому относится госпожа министр Лемке".

Слоны из Ботсваны вызвали дискуссию в Германии



Позицию президента Ботсваны немецкие политики услышали и приняли во внимание. Так, депутат бундестага от входящей в правительство СвДП Кристоф Хофман (Christoph Hoffmann) считает, что "своим предложением запретить ввоз трофеев, добытых в результате контролируемой государством охоты, федеральный министр по вопросам окружающей среды Лемке вызвала не только дипломатические разногласия. Это также свидетельствует о недостатке знаний о мерах по сохранению видов, успешно практикуемых в таких странах, как Ботсвана, совместно с местным населением". О дипломатической проблеме говорит и эксперт по вопросам охраны природы, депутат бундестага от ХСС Аня Вайсгербер (Anja Weisgerber). Она заявила журналистам газеты Bild, что "принимать подарки от других стран - это дипломатический обычай. В случае с 20 тысячами слонов это будет сопряжено с огромными трудностями". Поэтому она предлагает министру охраны окружающей среды немедленно принять предложение Ботсваны о переговорах, чтобы предотвратить отправку слонов в ФРГ.

Также "подарок", от которого нельзя будет отказаться, обсуждался 3 апреля на традиционной правительственной пресс-конференции в Берлине. Журналистов волновало, куда деть 20 тысяч слонов, если их действительно привезут в Германию. На что заместительница официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann) ответила шуткой: "Вы же знаете, что мы планируем расширять ведомство федерального канцлера". Но если серьезно, то Хоффман пояснила, что "речь идет о разрешениях на ввоз охотничьих трофеев строго охраняемых и исчезающих видов животных. Сейчас ведутся переговоры внутри ЕС... Речь идет не об охоте, а о запрете на ввоз охотничьих трофеев". Также было заявлено, что Ботсвана пока не обращалась к правительству Германии с официальным актом дарения.

В свою очередь директор зоопарка в Вуппертале и координатор программы по разведению африканских слонов Арне Лоренц (Arne Lawrenz) разделяет озабоченность президента Ботсваны. По его словам, в этой африканской стране популяция слонов на 70 000 превышает количество, допустимое для экологической системы. "Контролировать популяцию можно только с помощью охоты. Это звучит плохо, но мы, люди, все испортили, потому что сделали среду обитания слишком маленькой и потому что мы хорошо их охраняем", - заявил он в интервью радиостанции WDR.

Тему переселения африканских слонов в Германию активно подхватили и пользователи соцсетей. В частности, Tom.1903 в комментариях под статьей о слонах в газете Die Welt предлагает: "Поменяем слонов на "зеленых" политиков - так мы по крайней мере от них избавимся. Отличное решение проблемы для обеих сторон". А Virtuellв, наоборот, поддерживает ограничения на импорт: "Я совершенно не фанат "зеленых", но в этот раз они правы! Ни одно животное не должно умирать ради слоновой кости. Такой ввоз должен быть запрещен". Monka1963 в инстаграме новостной программы Tagesschau пишет, что "ни один слон не должен жить здесь, в Германии. Это не соответствует их виду, они должны оставаться там, где их дом. Хотя бы только из-за погоды".

Германия является крупнейшим импортером охотничьих трофеев охраняемых международным сообществом видов животных. За ужесточение правил на их ввоз в Германию вплоть до полного запрета выступают немецкие зоозащитники. Еще в августе прошлого года под соответствующей петицией подписались более 75 тысяч человек. Однако законодательной инициативы со стороны федерального правительства до сих пор нет.

Перевезти 20 тысяч слонов вполне реально

Есть много примеров транспортировки крупногабаритных животных. Ботсвана передала в свое время 8 тысяч слонов соседней Анголе. Правительство Намибии в 2013 году переправило по воздуху около 150 диких животных на Кубу, а недавно 22 диких слона - в ОАЭ. Однако 20 тысяч слонов еще никто не перевозил.

Так спящего слона погружают на грузовик в Малави для дальнейшей транспортировки в заповедник дикой природы недалеко от Нкота-Коты Фото: Amos Gumulir/AFP

Журналисты Bild рассмотрели несколько вариантов. Один из них - на грузовике и самолете. Сначала животных надо будет усыпить при помощи транквилизатора, загрузить на низкорамный грузовик и отвезти в аэропорт, ехать до которого около 8 часов. Затем их придется загрузить в большой грузовой самолет Боинг-747 или Ил-76. Время полета до аэропорта Франкфурт-на-Майне в Германии - около десяти часов. Далее - снова на грузовиках. По оценкам специалистов, отлов, подготовка и транспортировка 20 слонов займет около 6 недель. Чтобы выжить, такому количеству животных понадобится территория как минимум размером с федеральную землю Бранденбург, а также множество сельскохозяйственных угодий, выращивающих пшеницу, фрукты и прочие пригодные для слонов растения. Стоимость транспортировки рассчитать пока невозможно.

Сохранить слонов от вымирания любой ценой?

Ботсвана является одним из самых богатых и стабильных государств в Африке. Здесь, по данным Всемирного фонда дикой природы WWF, в настоящее время обитает больше слонов, чем в любой другой стране на этом континенте. Они могут свободно передвигаться на севере страны по территории площадью около 80 тысяч квадратных километров. В день слон съедает около 300 килограммов травы, листьев, коры и плодов деревьев и выпивает до 90 литров воды.

По оценкам многих исследователей, эти травоядные гиганты оказывают заметное влияние на окружающую среду. Считается, что благодаря тому, что они в результате своей жизнедеятельности прореживают густые насаждения и разносят семена на многие километры, африканский лес сохраняет свою способность улавливать атмосферный углерод.

Офицер Службы дикой природы Кении возле костра, сложенного из 15 тонн бивней слонов. Ежегодно в Африке от рук браконьеров погибают в среднем 30 тысяч особей Фото: Carl de Souza/AFP

В то же время деятельность человека привела к значительному сокращению среды обитания и численности популяции слонов. Если в начале ХХ века в Африке обитало около 20 миллионов особей, то к 1980 году их осталось не более 1,2 миллиона. Во многом на это повлияли и браконьеры. Несмотря на то, что продажа слоновой кости запрещена международной конвенцией CITES с 1989 года, а попавшие под угрозу исчезновения виды внесены в международную Красную книгу, на слонов до сих пор продолжается нелегальная охота из-за их бивней, используемых для украшений и поделок. Исходя из этого, предложенное Штеффи Лемке ужесточение импорта в Германию охотничьих трофеев могло бы стать очередной мерой по защите животных, находящихся под угрозой вымирания.

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