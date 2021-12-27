 Десятки тысяч человек в Германии протестовали против пандемийных ограничений | Новости из Германии о Германии | DW | 27.12.2021

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Десятки тысяч человек в Германии протестовали против пандемийных ограничений

Наибольшее количество протестующих собралось на востоке Германии, только в Мекленбурге - Передней Померании около 15 тысяч человек. В целом акции проходили мирно.

В Ростоке протестующие против коронавирусных ограничений идут шествием

Протестное шествие в Ростоке

Многотысячные протесты против коронавирусных ограничения прокатились по городам Германии в понедельник, 27 декабря. По данным полиции, больше всего противников нынешней стратегии правительства по борьбе с SARS-CoV-2 вышло на улицы в Восточной Германии - только в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания число протестующих в совокупности составило около 15 тысяч человек. Отмечены одиночные конфликты с полицией, в целом акции проходили достаточно мирно.

Так, в портовом городе Росток на пике количество демонстрантов достигало около 6500, в городе Шверин - примерно 2750, в Нойбранденбурге - примерно 2400 человек. Во многих населенных пунктах меньшего размера также протестовали сотни человек. В тот же день в этой федеральной земле вступили в силу более строгие ограничения, включающие временное закрытие музеев, театров, кинотеатров и других досуговых учреждений.

Около 9000 протестующих в Бранденбурге

Кроме того, в федеральной земле Бранденбург против действующей антикоронавирусной политики протестовали около 9000 человек в 16 населенных пунктах. В столице федеральной земли Саксония-Анхальт Магдебурге около 5000 человек прошли по центру города шествием, в городах Галле и Хальберштадт на улицы вышли около 1500 человек в каждом, в Виттенберге - около 1900, в Биттерфельде - около 1100 человек.

В федеральной земле Тюрингия количество протестующих в разных городах достигало 4000 человек. В саксонском городе Баутцен полицию закидали бутылками и файерами, когда она попыталась остановить демонстрантов. В Лейпциге в районе Энгельсдорф полиция остановила шествие в количестве примерно 250 человек.

Протесты на западе Германии

В западной части страны протестные акции собрали значительно меньше людей, но также прошли в разных федеральных землях - в Сааре (около 3000 человек), Гессене (около 1000), Райнланд-Пфальце (около 1500), также акции протеста состоялись в Баден-Вюртемберге и Нижней Саксонии. В целом они были мирными, лишь в городе Примазенс двое демонстрантов атаковали полицейских, когда те попросили их надеть защитные маски.

Ужесточение ограничений

Кроме того, с 27 декабря более жесткие коронавирусные ограничения вступили в силу в Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии и Бранденбурге. Другие федеральные земли присоединятся к новым ограничениям 28 декабря. Накануне акция против ограничений в связи с пандемией в Швайнфурте (Бавария) переросла в столкновения активистов с полицией.

Смотрите также:

  • Штурм Капитолия

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Штурм Капитолия

    В ноябре 2020 года Дональд Трамп проиграл президентские выборы в США. Но многие его сторонники не смирились с поражением. В соцсетях они договорились о штурме Капитолия. 6 января толпа из более 400 человек ворвалась в самое сердце американской демократии - в здание Капитолия. Лишь после нескольких часов здание вновь было взято под контроль властей.

  • Инаугурация Джо Байдена

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Джо Байден - новый президент США

    Штурм Капитолия, осуществленный фанатами Дональда Трампа, не остановил приход к власти Джо Байдена. Инаугурация нового президента США проходила при усиленных мерах безопасности. 78-летний Байден стал 46-м президентом США и первым человеком, который занял этот пост в таком возрасте.

  • Алексей Навальный в аэропорту во время задержания

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Сначала пытались отравить, затем посадили

    Почти полгода критик Кремля Алексей Навальный проходил лечение в Германии после того, как его пытались отравить ядом "Новичок". В январе 2021 года Навальный вернулся обратно в Москву и был задержан в аэропорту сразу по прилету. Несмотря на все акции протеста, оппозиционера приговорили к 3,5 годам колонии, а организацию, основанную им - Фонд борьбы с коррупцией - закрыли, обвинив в экстремизме.

  • Застрявший в Суэцком канале Ever Given

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Инцидент в Суэцком канале

    Шесть дней контейнеровоз Ever Given блокировал Суэцкий канал, застряв в самом узком месте и тем самым перекрыв главную судоходную артерию. В результате в Красном море образовалась гигантская пробка из 400 судов. Экономический ущерб от этого инцидента составил миллиарды долларов. Огромными усилиями контейнеровоз удалось снять с мели и разблокировать канал.

  • Протесты против расизма

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Приговор полицейскому, из-за которого погиб чернокожий

    К 22,5 годам тюрьмы был приговорен бывший полицейский Дерек Шовин. Во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда он прижал его к земле, надавив коленом на шею, в результате чего мужчина задохнулся. Этот трагический случай вызвал протесты во всем мире против расизма и полицейского насилия. Но последняя точка в этом деле еще не поставлена. Экс-полицейский Шовин обжаловал приговор.

  • Коронавирус в Индии
    Еще по теме

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Коронавирус в Индии

    В апреле эпидемия коронавируса со всей силой разразилась в Индии. Новый дельта-вариант коронавируса привел к огромному количеству заражений. Больницы были переполнены. Кислорода для лечения больных ковидом не хватало. В Дели крематории не справлялись с количеством умерших. Частично тела пришлось сжигать в открытом поле. Ситуация нормализовалась лишь в июне.

  • Олимпиада без зрителей

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Олимпиада без зрителей

    Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году. Но из-за пандемии коронавируса их отложили на год. В 2021 году Олимпиада все-таки состоялась, но без зрителей на стадионах, при пустых трибунах. Однако это не повлияло на волю спортсменов к победе. На фото - сборная КНР по синхронному плаванию, завоевавшая серебро.

  • Наводнение в западной Германии
    Еще по теме

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Наводнение на западе Германии

    Это была катастрофа века: на западе Германии в долине реки Ар и ряде других районов после проливных многодневных дождей реки вышли из берегов - произошло крупное наводнение. В результате 143 человека погибли, разрушения оказались колоссальными. Чтобы восстановить разрушенное, потребуются годы.

  • Бегство из Кабула

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Бегство из Кабула

    После того, как к власти в Кабуле пришли талибы, многие афганцы в страхе захотели покинуть страну. 100 000 человек бежали за короткое время из Афганистана. Часть из них эвакуировали в Катар американские ВВС (на фото). Но многим так и не удалось покинуть страну.

  • Извержение вулкана на острове Пальма
    Еще по теме

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Извержение вулкана на острове Пальма

    19 сентября началось извержение вулкана на канарском острове Пальма. Тонны пепла и лавы обрушились на населенные пункты острова, который был одной из излюбленных целей туристов со всего мира. Катастрофа причинила огромный экономический ущерб. Лишь спустя 85 дней власти объявили о прекращении самого продолжительного извержения за всю историю острова.

  • Новый канцлер ФРГ
    Еще по теме

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Новый канцлер ФРГ

    Перед выборами в бундестаг на пост канцлера претендовали три кандидата: Армин Лашет от ХДС, Анналена Бербок из партии "Союз-90"/"Зеленые" и Олаф Шольц от СДПГ. После победы социал-демократов на выборах новым канцлером ФРГ стал именно Шольц. 8 декабря он официально сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, ушедшую на пенсию.

  • Ангела Меркель уходит
    Еще по теме

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Ангела Меркель уходит

    16 лет Ангела Меркель была на посту канцлера ФРГ. Во главе правительства ей удалось урегулировать ряд кризисов. Меркель проводили с поста канцлера на официальной церемонии, считающейся самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы ФРГ могут отдать гражданскому лицу. Духовой оркестр бундесвера сыграл для Ангелы Меркель песню Нины Хаген.

  • Мигранты на гранцие Беларуси и Польши

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Мигранты на границе Беларуси и Польши

    Тысячи беженцев, прежде всего, из Ирака, Сирии и Афганистана в ноябре застряли на границе Беларуси и Польши. Они стали заложниками политического шантажа Лукашенко в отношении ЕС. Польские пограничники не пустили мигрантов в страну. После переговоров по телефону с Меркель белорусские власти разместили мигрантов во временных центрах, а затем начали отправлять домой. Полностью кризис еще не разрешен.

  • Протест Oxfam во время COP26

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Шанс спасти планету

    Глобальное изменение климата стало темой международной конференции COP26 в Глазго. В итоговом документе участники конференции обозначили главную цель - не допустить повышения температуры на Земле более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом и сократить количество выбросов углекислого газа.

  • Память о жертвах пандемии

    Каким был 2021 год. Самые яркие моменты

    Память о жертвах пандемии

    2021 год, как и предыдущий, стал годом пандемии коронавируса. Человечеству пока не удалось победить коронавирус, несмотря на то, что были изобретены вакцины против него и во многих странах люди уже привиты. Но пока прививки сделали далеко не все. Между тем жертвами пандемии уже стали 5,3 млн человек.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:17

Как власти Германии пытаются противостоять пятой волне пандемии (22.12.2021)

Контекст

Исследование: SARS-CoV-2 может оставаться в организме свыше 7 месяцев

РНК коронавируса может оставаться во многих областях человеческого организма, включая головной мозг, в течение 230 дней с момента первых симптомов, считают ученые.  

Как бизнес ФРГ готовится к тому, что омикрон заразит миллионы работников

Пятая волна коронавируса угрожает критической инфраструктуре Германии и может привести к перебоям в снабжении населения. Предприятия стараются защитить сотрудников и производство.  

Распространение "омикрона" в Германии не остановить: что предлагают ученые

Омикрон-вариант коронавируса заразен настолько, что возможно инфицирование им сотен тысяч человек в день. Германия совершенно не готова к этому, предостерегают эксперты.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как медработники порадовали ковидных пациентов на Рождество (27.12.2021)  

Секрет успеха в борьбе с ковидом: итальянский опыт. Европа в фокусе  

Реклама

Самые читаемые

Осторожно, Европа закрывается: в 2022-й год - с ограничениями  

В Германии вступают в силу более жесткие коронавирусные ограничения  

В Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19  