Теракт в одной из мечетей Кундуза унес жизни нескольких десятков человек

По меньшей мере 55 человек погибли в результате теракта, совершенного смертником в шиитской мечети Сеид-Абад в афганской провинции Кундуз. Кроме того более 140 человек получили различные травмы, заявил в пятницу, 8 октября, представитель временного правительства талибов, захвативших в августе власть в Афганистане. Теракт произошел в округе Ханабад, сообщил агентству AFP представитель радикального исламистского движения "Талибан"Забихулла Муджахид .

Взрыв во время пятничной молитвы

Ранее врач центральной больницы Кундуза заявил, что 35 человек погибли и более 50 получили ранения. В свою очередь агентство Aamaj News сообщило примерно о 100 погибших. По его сведениям, в момент взрыва в мечети находилось очень много людей, собравшихся на пятничную молитву.

Член комиссии "Талибана" по культуре Мохаммад Джалал написал в соцсетях, что теракт совершила террористическая группировка"Исламское государство в Хорасане" - местное отделение "Исламского государства" (ИГ). На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

Миссия ООН в Афганистане Unama заявила, что "глубоко обеспокоена сообщениями об очень большом числе жертв" в результате теракта. Это преступление является частью "тревожащей модели насилия" в Афганистане.

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