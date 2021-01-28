Депутат бундестага о Навальном и ошибках ФРГ по "Северному потоку - 2"

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС), председатель парламентского комитета по контролю за спецслужбами ФРГ Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью DW прокомментировал ситуацию вокруг Алексея Навального, перспективы германо-российских отношений после ухода Ангелы Меркель и возможность использования газопровода "Северный поток - 2" в качестве рычага давления на российское руководство.

DW: Господин Кизеветтер, Алексей Навальный покинул Германию полторы недели назад. Однако немецкие политики по-прежнему взволнованы его судьбой. Почему?

Родерих Кизеветтер: Германия традиционно с большим интересом следит за происходящим в России, в том числе и в сфере гражданского общества. Судя по всему, оно в России не готово терпеть все. Ведь Алексею Навальному удалось вывести людей на демонстрации в 120 городах страны. Поскольку Германия очень заботилась о здоровье Навального, спасла ему жизнь, нам теперь важно знать, что с ним происходит дальше, что в России у него есть перспектива выжить.

- В этой связи речь снова идет о санкциях против России. Внутри Европейского Союза есть страны, которые требуют более жесткого подхода к России. А Германия производит более сдержанное впечатление. Это правда, что Германия тормозит принятие дальнейших санкций?

- Вопрос в том, что дают санкции и против кого они направлены. Я считаю, что санкции только тогда дают результат, когда их поддерживает весь Европейский Союз и когда они точечно направлены против номенклатуры, олигархов, против людей, занимающих политические посты. То есть против структур, которые несут ответственность за систему репрессий. А не против всего российского народа. Это сложный момент.

Добавьте к этому тот факт, что у Германии очень большие экономические интересы в России, что часть немецкого бизнеса оказывает серьезное влияние на политику, с целью изменить политику санкций. Этому нам надо противодействовать. Тем более, что права человека нарушаются не только в России, но и в Китае, и степень доверия к немецкой политике за границей измеряется в том числе и тем, придерживаемся ли мы политики санкций, поднимаем ли мы вопрос прав человека и готовы ли мы платить за это политическую цену. А санкции - это и есть политическая цена. Это сигнал внешнему миру, что мы не потерпим статус-кво. Поэтому Германия в тесном взаимодействии с нашими европейскими соседями и союзниками должна продолжать умную политику санкций.

- Вы поддерживаете прекращение строительства "Северного потока - 2"? Как вы считаете, должно ли правительство Германии пойти навстречу новой американской администрации и последовать призывам из Вашингтона остановить проект?

- Что касается США, надо понимать, что Соединенные Штаты каждый год тратят десятки миллиардов долларов на покупку нефти из Российской Федерации. И делают они это уже многие годы. Когда-то Трамп обвинял Германию в том, что она "финансирует российскую армию", но сами США занимаются этим уже много лет, импортируя нефть из России. Поэтому вопрос санкций со стороны США неприличен и должен быть снят с повестки дня. Санкциям здесь не место.

Вопрос "Северного потока - 2" гораздо сложнее. Для меня "Северный поток - 2" с самого начала был не экономическим проектом. Это крайне политический проект, поскольку еще в 2005 году тогдашний канцлер сократил срок полномочий парламента, объявил досрочные выборы, сократив полномочия парламента на год - и пошел на работу в "Газпром". И понятно, что если бывший канцлер Германии берет на себя столь важную функцию - это проект политический и потенциально скандальный. Вторая ошибка заключалась в том, что ФРГ воспринимала газопровод как двусторонний проект с Россией, при том, что вопросы энергетической политики решаются на уровне ЕС. Это сбило с толку наших европейских соседей.

Третья ошибка состоит в том, что мы в тот момент не поговорили ни с украинцами, ни с поляками, ни с жителями стран Балтии, которые опасались очередного двустороннего германо-российского проекта, который игнорирует интересы всех этих стран в сфере энергетической безопасности. Все это заставляло меня все то время, которое я являюсь депутатом бундестага (с 2009 года) повторять, что "Северный поток - 2" нельзя поддерживать политически.

Но мы не смогли добиться своего, федеральное правительство продавило проект и теперь блокировать его на финишной прямой, когда осталось достроить 150 километров, я считаю политически неверным по двум причинам. Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора. И, наконец, у нас будет гораздо больше влияния (на Россию. - Ред.) в том случае, если проект будет достроен, а закупки газа будут увязаны с вопросом политики России в минском процессе, в вопросах Восточной Украины и Крыма, действиях России в Сирии и Ливии, в вопросах расследования отравлений Скрипалей, заказного убийства в Берлине или отравления Навального.

Другими словами, есть множество политических рычагов, которые позволят дать России понять, что Германия, наряду с экономическими интересами, требует уважения прав человека и выполнения обязательств в рамках ООН - и что мы придаем всем этим вопросам большее значение, чем раньше. Так что газопровод надо достроить, но может быть пока не использовать.

- Этой осенью Ангела Меркель уйдет с поста канцлера. Как вы думаете, что изменится в российско-германских отношениях с приходом на пост канцлера нового человека? И вообще - изменится ли что-либо?

- Все зависит от двух факторов. Первый фактор - это состав будущей правительственной коалиции. А второй - как будет действовать сама Россия, которая находится между двух огней. С одной стороны, непонятно, продолжит ли она сближение с Китаем и в результате станет ужасно зависимой от нее. Или же Россия останется в общеевропейском доме. Если Россия выполнит определенные условия, мы сможем наладить совместную работу над вопросами, касающимися будущего - будь то климат, энергетика или демография.

- Но Россия в данный момент не особо настроена на партнерство. Враждебность в отношении Запада усиливается. В том числе и против Германии. Чего стоит кибератака на бундестаг или заказное убийство в Берлине. Германия достаточно подготовлена к отражению всех этих угроз?

- Думаю, нет. Мы во многом наивны в том, что касается политики в отношении России - я не о канцлере лично, но многие в рядах социал-демократов, да и христианских демократов готовы на то, чтобы любой ценой добиваться более тесного партнерства с Россией. Однако Россия действует с позиции силы. И воспринимает только силу и жесткость. Если нам не удастся лучше формулировать наши геостратегические и экономические интересы в Европе, мы превратимся в путинскую марионетку. Мы будем расценивать мелкие уступки Путина как большие достижения, но, например, вопрос атомной угрозы с территории Калининградской области не получит достойного ответа.

Нам нужна трезвая реальная политика. Да, у России есть свои интересы, но и нам пора наконец-то понять, что Германия и Европа должны гораздо более четко формулировать свои интересы. Если мы реагируем только от случая к случаю, не имея никакой стратегии, мы превращаемся в марионетку. Нам надо жестче реагировать на события типа заказных убийств в Берлине, жестче реагировать на то, как власть обращается с оппозицией. И одновременно с этим демонстрировать, каким могло бы быть наше сотрудничество в области экономики, науки и техники.

Смотрите также: