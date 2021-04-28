Дебаты в Европарламенте о РФ: пессимизм Борреля, Навальный и оружие для Украины

В отношениях между ЕС и Москвой за последние недели накопилось столько спорных вопросов, что Европарламенту пришлось посвятить свои дебаты по России сразу трем темам: ситуации с Алексеем Навальным, скоплению российских войск у границ Украины и взрыву на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году. В среду, 28 апреля, евродепутаты посвятили этим темам больше двух с половиной часов.

Боррель пессимистично смотрит на отношения с Россией

Жозеп Боррель

Тон дискуссии задал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Открывая дебаты, он заявил, что настроен пессимистично и не ожидает, что ситуация с правами человека и со свободами в России улучшится в предвыборный период - до голосования за депутатов Госдумы в сентябре. В этом мнении его укрепили попытки прокуратуры Москвы признать "экстремистскими" созданные Навальным организации, в частности Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

По мнению Борреля, власти России выбирают путь еще более глубокой конфронтации с Западом. "К сожалению, мы не можем исключить, что негативный тренд продолжится и ухудшение достигнет еще более опасного уровня", - отметил глава дипломатии ЕС. По его словам, хотя способствовать эскалации - последнее, что входило бы в его намерения, но пообещал, что "тактика запугивания" не останется без ответа. Отвод российских войск Боррель назвал хорошей новостью, но при этом подчеркнул, что более 100 тысяч солдат у границ Украины и в Крыму сильно "ухудшили ситуацию с безопасностью в регионе".

ПДЧ в НАТО и оружие для Украины

По мнению латвийки Сандры Калниете из крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии (ЕНП), события как вокруг Навального, так и украинских границ должны убедить Запад, что "провокации Кремля не прекратятся". "Именно поэтому мы должны четко и недвусмысленно объяснить России, какую высокую цену ей придется заплатить за нарушение правил, установленных международным правом", - отметила она. Ее рецепт - предоставление Украине плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО и поставки ей оборонных вооружений.

Ее однопартиец из Германии Михаэль Галер (Michael Gahler) также придерживается мнения, что Украине следует предоставить оборонное оружие, хотя он и сожалеет, что все "зашло так далеко". Он также раскритиковал заседание Совета ЕС на прошлой неделе , потому что он не предупредил Россию о последствиях, если она начнет военные действия против Украины. Среди вариантов он назвал прекращение импорта в ЕС российских нефти и газа, а также отключение РФ от платежной системы SWIFT.

Евродепутаты призывают освободить Навального

Во фракции социал-демократов также уверены, что Евросоюзу следует четко назвать цену, которую России придется заплатить в случае дальнейших нарушений международного права. Впрочем, ее польский представитель Влодзимеж Цимошевич не уточнил, какие именно санкции он хотел бы видеть в этой "цене".

Немецкий представитель "зеленых" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) отверг критику главы МИД ФРГ Хайко Маса (Heiko Maas) в адрес евродепутатов. Последние не более "пророссийские", чем те, кто отстаивает "Северный поток-2", считает Лагодинский. Он пояснил, что евродепутаты думают о всех россиянах из всех регионов РФ, а не только о тех, у кого "много денег на счету" или есть "доступ к газу и нефти".

Алексей Навальный, фото из архива

Многие евродепутаты призывали Россию освободить Навального. Представитель либеральной фракции "Обновить Европу" из Нидерландов Малик Азмани раскритиковал "бесчеловечное обращение" с оппозиционером в тюрьме, а также "несправедливые" аресты его сторонников, вышедших на акции протеста. Целью этих действий он видит "выживание путинского коррумпированного режима". "Но Путин не выучил базовый урок: можно убивать, бросать в тюрьму и выгонять твоих оппонентов, то нельзя подавить легитимное стремление россиян жить в демократическом и правовом обществе", - отметил Азмани и призвал ЕС расширить санкции за нарушения прав человека в РФ .

Тема Навального больших разногласий среди евродепутатов не вызвала. Даже ирландский "левый" Мик Уоллес заявил: "Я не думаю, что Навальный должен быть в тюрьме".

Взрывы на складе боеприпасов в Чехии

А вот споры вызвал шпионский скандал из-за взрыва склада боеприпасов в Чехии. Уоллес поставил под сомнение позицию правительства Чехии, обвинившего в подрыве склада во Врбетице российскую военную разведку, известную как ГРУ. "Семь лет назад? Почему же мы ранее не слышали ничего об этом? Может быть это связано с выборами в Чехии в этом году", - задавался вопросами Уоллес.

Чешский евродепутат от правопопулистской фракции "Идентичность и демократия" Иван Давид высказал похожие сомнения, отметив, что Прага не предоставила доказательств. По его мнению, склады боеприпасов не охранялись надлежащим образом, а спецслужбы Чехии "не выполнили своих обязанностей".

Впрочем, больше было евродепутатов, у которых нет сомнений в том, что случилось в Чехии. Они высказывали солидарность с Чехией. Некоторые, например Калниете и Лагодинский, назвали взрывы в 2014 году "терактами". Другие, как эстонец Рихо Террас из ЕНП, призывали продолжить высылку российских дипломатов.

Боррель: Россия демонстрирует слабые экономические результаты

Завершил дебаты также Жозеп Боррель. Он не пожалел 20 минут на размышления о том, как ЕС найти такой способ сосуществования с Россией, чтобы "избежать постоянной конфронтации с соседом, похоже, решившим действовать, как противник". Глава европейской дипломатии уверен, что ЕС необходимо сохранять внутреннее единство, а также противостоять попыткам России представить себя "посредником" в "украинском конфликте", стороной которого она, дескать, не является.

По мнению Борреля, власти России уверены, что конфронтация с Западом - "самый верный путь укрепления" своей легитимности. А защиту прав человека в Москве воспринимают как "угрозу для существования", потому что "это режим с очень слабыми экономическими результатами" и "его перспективы не очень хорошие".

Смотрите также: