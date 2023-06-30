ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после мятежа Пригожина?

До мятежа Евгения Пригожина власти РФ не особо контролировали действия ЧВК "Вагнер" в Африке, получая выгоду от ее присутствия на континенте. Сейчас Кремль хочет установить полный контроль над наемниками.

Неопределенность ощущается на улицах Бамако, столицы Мали. Прошло менее трех лет с тех пор, как путчисты захватили власть в стране, положив тем самым начало политическому повороту: от Франции и западных партнеров - в сторону России. Жители Мали с энтузиазмом встретили наемников ЧВК "Вагнер". Совсем недавно Мали отказалась продлить миссию ООН в стране. Но после того, как Евгений Пригожин пошел "маршем справедливости" на Москву и тем самым бросил вызов президенту РФ Владимиру Путину, в Мали разочаровались в нем и в его ЧВК.

"Даже российское правительство не может их контролировать, - комментирует житель Бамако мятеж ЧВК "Вагнер" в России в беседе с корреспондентом DW. - И что нам теперь делать? Эта армия неуправляема, это очень опасно для нас". Другая женщина добавляет: "Малийцы договорились с ЧВК "Вагнер", что они придут нас спасать. Если теперь наш новый партнер, Россия, вступил с ними в конфликт, это нас очень пугает".

России выгодно присутствие ЧВК "Вагнер" в Африке

Тем временем Кремль демонстрирует, что ситуация остается под контролем, и пытается преуменьшить значение мятежа ЧВК "Вагнер". Министр иностранных дел Сергей Лавров 26 июня в интервью российским СМИ прокомментировал деятельность "вагнеровцев" в Африке: ЧВК "Вагнер" хорошо работает в Мали и Центральноафриканской республике". Он также подтвердил, что развертывание деятельности этого вооруженного формирования в регионе будет продолжаться.

Влияние ЧВК "Вагнер" в ЦАР велико и выгодно России Фото: Barbara Debout/​AFP/​Getty Images/AFP

Спустя несколько дней тон Москвы стал более отстраненным и подчеркнуто беспристрастным: официальный представитель российского МИДа заявил, что африканские страны сами должны решать, продолжать ли им сотрудничество с "вагнеровцами". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, между тем, заверил, что российские военные инструкторы продолжат работать в Центральноафриканской республике, но не уточнил, имеют ли они отношение к ЧВК "Вагнер".

Между тем газета The Wall Street Journal пишет о том, что Россия решила установить полный контроль над деятельностью "вагнеровцев" в Сирии, Мали и ЦАР. По данным издания, вскоре после завершения пригожинского мятежа заместитель главы МИД Сергей Вершинин даже вылетел в Дамаск, чтобы лично сообщить об этом президенту Сирии Башару Асаду. Представители российского МИДа позвонили и президенту Центральноафриканской республики Фостену Арканжу Туадере, чтобы заверить его, что бунт главы ЧВК "Вагнер" не окажет никаких последствий на работу группировки в ЦАР. The Wall Street Journal также отмечает, что самолеты МЧС летали из Сирии в Мали и обратно, и делает предположение, что эта активность была связана с деятельностью "вагнеровцев" в Мали.

Более внимательное изучение деятельности ЧВК "Вагнер" в этих африканских государствах позволяет понять, почему для Кремля важно присутствие российских наемников на африканском континенте: группировка сотрудничает с властями тех стран, где есть источники сырья, - и контролирует бизнес. Для правительства Владимира Путина нет никаких сомнений в том, что это должно продолжаться, заключает бывший депутат парламента Центральноафриканской республики Жан-Пьер Мара: "Ему нужно центральноафриканское золото, малийское золото, чтобы финансировать войну, поэтому очевидно, что ничего не изменится. Но будут ли это те же самые игроки? Мы не знаем".

Судьба ЧВК "Вагнер" в Африке зависит от судьбы ее главы Евгения Пригожина Фото: AP/picture alliance

Российский историк Ирина Филатова говорит, что отношения России с ЧВК "Вагнер" в Африке выигрышны для обеих сторон, поскольку наемники пользуются авторитетом России в этом регионе и российским оружием. По словам Филатовой, ситуация напоминает модель, по которой вели свою деятельность европейские торговые компании в 19-м веке во времена колониальной экспансии: "Они получали мандат от своего государства, действовали независимо, но государству было выгодно их присутствие в Африке".

Мали: 100 миллионов евро для ЧВК "Вагнер"

Но как проявляется присутствие российских наемников в африканских странах? В течение нескольких лет ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина прочно обосновалась в различных государствах Африки, охваченных конфликтами. Одно из них - Мали: спутниковые снимки из аэропорта Бамако предоставили доказательства присутствия в стране ЧВК "Вагнер" в начале 2022 года. Аналитический американский "Центр стратегических и международных исследований" выявил здесь новую военную базу, построенную в конце 2021 года, которая, как подтвердили очевидцы, служила местом дислокации для группировки.

Вертолет наемников ЧВК "Вагнер" в аэропорту Мали Фото: French Army/AP/picture alliance

В то время уже циркулировала цифра: десять миллионов долларов США. Именно столько военное правительство Мали, по всей видимости, было готово платить наемникам ежемесячно. Это означает, что из национального бюджета на эти цели ежегодно тратится более 100 миллионов - примерно в два раза больше, чем бюджет министерства юстиции на 2023 год или три четверти транспортного бюджета. Исходя из правительственного отчета, в 2022 году в бюджете появилась дополнительная сумма в 71,5 млрд африканских франков, что соответствует 100 млн евро. Предназначались деньги для Национального агентства государственной безопасности (ANSE), которое, судя по всему, финансирует деятельность подразделений российской частной военной компании.

Но режим к настоящему моменту находится под международными санкциями, в том числе, со стороны западноафриканского экономического альянса ECOWAS. Деньги в правительственной казне на исходе, долг Мали перед ЧВК "Вагнер" растет. В то же время, по данным нескольких источников, "вагнеровцы" получили доступ к нескольким золотым приискам в стране.

ЦАР: полная зависимость от ЧВК "Вагнер"

В Центральноафриканской республике (ЦАР), где после десятилетий гражданской войны мирное соглашение было подписано только в феврале 2019 года при президенте Фостене Арканже Туадере, влияние ЧВК "Вагнер" еще больше. Здесь, по мнению различных наблюдателей, оно распространяется на многие прибыльные сферы, контролируемые государством, такие как нефтяной сектор или - как и в Мали - золотодобывающая отрасль. Компании из Канады и ЮАР теряют свои лицензии, мадагаскарская - близкая к России - получает новую концессию.

Влияние ЧВК "Вагнер" в ЦАР велико на самом высоком уровне: с 2018 года российские наемники обеспечивают личную охрану президенту Туадере. А в число его советников уже давно входит человек, имеющий тесные связи с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

В благодарность за защиту населения в Банги установлен памятник российским наемникам Фото: Barbara Debout/AFP

Пол Кресент Бенинга, представитель гражданского общества Центральной Африки, наблюдает за этим с беспокойством: "Центральноафриканская республика не выигрывает от этих событий, - говорит он DW. - Скорее, выигрывают россияне". Его беспокоит, что ЧВК "Вагнер" вмешивается во внутриполитические дела страны: "Мы достигли того момента, когда это подрывает способность ЦАР проводить свою политику без давления", - говорит Бенинга.

Но у местных властей практически нет возможности выйти из-под влияния ЧВК "Вагнер", считает бывший министр коммуникаций и национального примирения Адриен Пуссу, автор книги "Африка не нуждается в Путине" ("L'Afrique n'a pas besoin de Poutine"). "Президент Туадера - заложник ЧВК "Вагнер", и он это знает, - говорит Пуссу в интервью DW. - Поэтому, несмотря на неудачный мятеж "вагнеровцев", ситуация остается тупиковой до тех пор, пока в дело не вмешается еще более крупная сила".

Так что же будет дальше происходить с бизнесом ЧВК "Вагнер" в Африке? Этот бизнес слишком прибылен и важен для Москвы, чтобы отказаться от него, уверены эксперты. Историк Ирина Филатова, исследовавшая связи между РФ и Африкой, отмечает, что у ЧВК "Вагнер" есть сеть дочерних компаний. "Они могут быть переименованы, работать под одним брендом или же действовать независимо", - говорит Филатова. И все же, по ее мнению, то, каждая из этих групп будет позиционировать себя в будущем, полностью зависит от судьбы их хозяина Евгения Пригожина, которая, в настоящий момент, "совершенно неясна".

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