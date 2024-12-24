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Чрезвычайное положение в Израиле продлено еще на один год

Роман Сулима
24 декабря 2024 г.

За продление чрезвычайного положения в Израиле до 25 декабря 2025 года проголосовали 29 из 120 депутатов Кнессета, семь были против, остальные отсутствовали или воздержались.

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Здание парламента Израиля в Иерусалиме
Парламент Израиля Фото: Bildagentur-online/Schöning/picture alliance

Парламент Израиля (Кнессет) постановил продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране еще на один год - до 25 декабря 2025 года, сообщили израильские СМИ во вторник, 24 декабря. Это предложение поддержали 29 из 120 депутатов, еще семь проголосовали против, остальные отсутствовали либо воздержались.

Тем самым Кнессет последовал рекомендациям своего комитета по внешней политике и политике безопасности, а также комитета по юстиции. ЧП позволяет правительству страны издавать чрезвычайные указы, в частности постановления, имеющие преимущественную силу перед национальным законодательством.

В последний раз Кнессет продлевал режим чрезвычайного положения в Израиле в мае текущего года, но тогда срок его действия составлял шесть месяцев.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 45,3 тысячи палестинцев, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти палестинцев, находившихся в больницах, от естественных причин.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

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