Израиль признал причастность к убийству лидера ХАМАС Хании

Министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые признал причастность его страны к убийству главы политбюро палестинского террористического движения ХАМАС Исмаила Хании в столице Ирана Тегеране в июле. "Мы разгромили ХАМАС, мы разгромили "Хезболлах", мы ослепили системы обороны Ирана и повредили производственные системы, мы свергли режим Асада в Сирии, мы нанесли сильный удар по "оси зла", - приводит его слова в понедельник, 23 декабря, агентство Reuters.

Таким образом Кац прокомментировал продолжающиеся обстрелы Израиля со стороны йеменских хуситов. Он пообещал нанести "сильный удар по террористической организации хуситов", которая "остается последней" среди союзников Тегерана в регионе. "Мы обезглавим их лидеров - так же, как мы сделали это с Ханией, Синваром (главарь ХАМАС, сменивший Ханию на этом посту. - Ред.) и Насраллой в Тегеране, Газе и Ливане - мы сделаем это в Ходейде и Сане (города, находящиеся под контролем хуситов. - Ред.).

Убийства Исмаила Хании и других главарей антиизраильских группировок

В конце июля 2024 года СМИ со ссылкой на заявления иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ХАМАС сообщили о гибели главы политбюро радикальной организации Исмаила Хании в Тегеране. Спустя несколько месяцев после этого израильские войска убили в секторе газа преемника Хании Яхью Синвара.

В конце сентября того же года Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) нанесла удар по объектам боевиков террористической организации "Хезболлах" в пригороде ливанской столицы Бейрута. В результате него погиб глава организации Хасан Насралла. В следующем месяце ЦАХАЛ убил преемника Насраллы Хашема Сафи ад-Дина.