 COVID-19: в России второй день подряд - пиковый прирост смертей | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.08.2021

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Коронавирус

COVID-19: в России второй день подряд - пиковый прирост смертей

За сутки в России умерли 815 больных COVID-19. Больше всего новых смертей среди зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 - в Москве.

Пункт вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве

Вакцинация от COVID-19 в Москве

За истекшие сутки в России скончались 815 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2 в пятницу, 13 августа. Значение показателя является максимальным с момента проникновения инфекции в страну. Накануне умерли 808 человек, что стало пиком на тот момент. Больше всего смертей за последние 24 часа (59) зафиксировано в Москве.

Кроме того, за прошедшие сутки выявлено 22 277 новых заражений. Эта величина не опускается ниже уровня в 20 000 случаев с 24 июня. С начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 в России обнаружен уже у 6 557 068 человек. Общее количество связанных с инфекцией летальных исходов достигло 168 864, следует из данных оперштаба.

Данные прироста заражений в мире, Германии, России, Беларуси и Украине

Данные по Германии

В то же время в Германии семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений за сутки подскочил с 27,6 до 30,1 случая на 100 тысяч жителей. В целом в 84-миллионной ФРГ вирус выявлен у 3 810 641 человека (5578 случаев пришлись на минувшие сутки). Из них 91 853 умерли (суточный прирост 19 смертей), более 3,67 млн выздоровели, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI).

РНК-содержащий вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии обнаружен более чем у 205 млн жителей планеты, свыше 4,3 млн больных этой инфекцией скончались, около 185 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 36 млн) и летальных исходов (свыше 619 тысяч) приходится на США.

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    Автор: Андрей Гурков


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