Хроника пандемии: в Украине - новый антирекорд суточного прироста

Мир продолжает бороться с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 19,2 млн жителей планеты. От последствий заражения и легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 717 тысяч человек, выздоровели свыше 12,3 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 7 августа (время московское).

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В России за сутки выявлен 5241 новый случай инфицирования новым коронавирусом, скончались 119 человек, сообщает оперативный штаб. Нарастающим итогом с начала эпидемии в стране зарегистрированы 877 135 случаев коронавирусной инфекции. За весь период в России скончались 14 725 человек, выздоровевшими считаются 683 592 человека.

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Информация о начавшейся вакцинации медиков и чиновников против коронавируса не соответствует действительности, заявил в интервью "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Минздрава РФ Максим Радецкий. По его словам, проведение вакцинации населения, включая группы риска, возможно только после выдачи регистрационного удостоверения в установленном законом порядке. "Это же правило относится и к добровольной вакцинации в рамках третьей фазы клинических исследований", - подчеркнул представитель ведомства.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ряд медицинских работников и чиновников в столице России получили предложение привиться от коронавируса вакциной Центра имени Гамалеи, регистрация которой ожидается лишь 12 августа.

В Украине выявлено около 1,5 тысячи новых случаев заражения

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В Украине - вновь антирекордный прирост: за сутки выявлено 1453 новых случая инфицирования. 33 человека из числа ранее заболевших COVID-19 скончались, 531 - выздоровел. Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), общее число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Украине с начала эпидемии составляет 78 261, скончались 1852, выздоровевших - 43 055 человек.

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По расчетам экспертов Вашингтонского университета, к 1 декабря 2020 года число жертв COVID-19 в США может составить около 300 000 человек. В то же время строгое соблюдение масочного режима в стране может спасти 70 000 жизней, считают ученые из научно-исследовательского института IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) в Сиэтле. По состоянию на пятницу, 7 августа, от последствий коронавирусной инфекции в США скончались более 160 000 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования приближается к 5 миллионам.

Индия преодолела отметку в 2 млн инфицированных

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На автобусной остановке в Калькутте

В Индии - рекордный суточный прирост заражений новым коронавирусом. В пятницу выявлено 62 538 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. По данным Минздрава, общее число случаев составляет 2,03 миллиона. Индия - третья страна после США и Бразилии, преодолевшая отметку в 2 миллиона инфицированных с начала эпидемии.

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В Казахстане за сутки зарегистрировано 980 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19, сутками ранее в Казахстане было выявлено 1060 новых случаев коронавируса. Всего с начала эпидемии в стране выявлено 96 922 заражений. Выздоровевшими считаются 70 680 человек, скончались 1159 пациентов.

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В США число смертей среди пациентов с коронавирусом впервые с 7 мая преодолело порог в 2000 летальных исходов за сутки, выяснил Университет Джонса Хопкинса. Всего в стране около 4,9 млн инфицированных, свыше 160 000 больных с COVID-19 скончались.

В Африке - более миллиона инфицированных

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Коронавирус обнаружен уже у 1 000 054 жителей Африки, следует из подсчета информагентства AFP. Больше всего инфицированных - в Южно-Африканской Республике (около 538 000), Египте (порядка 95 000) и Нигерии (свыше 45 000).

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За истекшие сутки в Германии подтверждено 1147 новых заражений и 8 смертей среди больных COVID-19, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). С момента проникновения инфекции в страну вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 214 214 жителей ФРГ, 9183 человека скончались.

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Границы Греции по ночам будут закрыты. Нововведение не коснется переходов на границе с Болгарией. Решение властей обусловлено всплеском новых заражений. Кроме того, ужесточены ограничительные меры на греческом острове Порос - введено обязательное ношение масок в любых общественных пространствах, запрещено собираться группами более 9 человек, а рестораны и бары не могут работать с 23.00 до 07.00.

В Мексике свыше 50 000 смертей среди пациентов с коронавирусом

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Число летальных исходов среди больных с COVID-19 в Мексике достигло 50 517 человек (прирост за сутки 819). Всего в 128-миллионной стране 462 690 инфицированных.

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В материковом Китае за сутки подтверждено 37 новых заражений и ни одной смерти среди больных COVID-19. В 10 случаях речь идет о приехавших из-за границы, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус в стране выявлен у 84 565 человек, 4634 пациента с коронавирусом скончались.

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Сервис такси Uber зафиксировал чистый убыток в 1,77 млрд долларов по итогам второго квартала, это следует из отчета компании. Спрос на перевозки Uber существенно снизился во всем мире из-за карантинных ограничений. При этом объем заказов на сервис Uber по доставке продуктов во втором квартале вырос на 113 процентов.

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Московская филармония 7 августа возобновит работу концертного зала имени Чайковского для посетителей. Зрителей ожидает увертюра-фантазия "Ромео и Джульетта" Петра Чайковского, а также концерт для фортепиано с оркестром № 3 Сергея Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева и Российского национального молодежного симфонического оркестра. Посетители обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить маски, говорится в анонсе мероприятия.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился выделить 1,9 млрд реалов (304 млн евро) на приобретение технологий производства вакцины против вируса SARS-CoV-2, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca вместе со специалистами Оксфордского университета.

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Коронавирус обнаружен у губернатора американского штата Огайо Майка Деуайна. Глава региона прошел тест незадолго до встречи с президентом США Дональдом Трампом. Деуайн, у которого отсутствуют симптомы заболевания, отправится на 14-дневный карантин, заявили в канцелярии губернатора.

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В Москве скончались уже 4546 больных с коронавирусной инфекцией (суточный прирост - 12 человек), сообщил столичный оперативный штаб по контролю за коронавирусом. Всего в городе 245 468 случаев заражения, 186 223 больных выздоровели.

Хроника пандемии 6 августа >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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