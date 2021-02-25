 CNN сообщила о введении санкций США из-за Навального в ближайшие дни | Новости из Германии о России | DW | 01.03.2021

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Россия

CNN сообщила о введении санкций США из-за Навального в ближайшие дни

По данным CNN, администрация США введет санкции за отравление и приговор Алексею Навальному на текущей неделе совместно с ЕС.

Белый дом в Вашингтоне

Белый дом в Вашингтоне

По информации американской телекомпании CNN, администрация США введет санкции за отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального и назначение ему реального срока заключения уже на текущей неделе. Введение штрафных мер будет происходить по согласованию с Евросоюзом, сообщила CNN в понедельник, 1 марта, со ссылкой на двух представителей администрации президента Джо Байдена.

Конкретные меры и сроки их назначения официальные лица США и ЕС назовут в ближайшие дни, указывается далее. О каких именно санкциях идет речь, CNN не уточняет. Один из собеседников отметил, что в черном списке окажутся физические и юридические лица.

Совместные с ЕС и дополнительные санкции

Тем самым администрация Байдена стремится послать "решительный сигнал" о необходимости соблюдения прав человека и важности совместных действий с союзниками по вопросу введения санкций, заявили источники. Поскольку США не вводили санкций за отравление Навального в конце 2020 года, как это сделал ЕС, ожидается, что наряду со штрафными мерами, принимаемыми вместе с Брюсселем, Вашингтон отдельно введет дополнительные санкции, указывается далее.

Кроме того, в ближайшие недели администрация США планирует заняться более широким кругом вызовов, связанных с Россией, включая предполагаемые вознаграждения, якобы выплачиваемые с Россией талибам за убийства американских военных в Афганистане, и кибератаку Sunburst, произведенную с помощью зараженного программного обеспечения американской компании SolarWinds, сообщает CNN.

В тот же день Евросоюз начал процедуру принятия санкций за уголовное преследование Навального. По всей вероятности, меры будут обнародованы в Официальном журнале ЕС и таким образом вступят в силу уже 2 марта, сообщило dpa.

Кто окажется в черном списке

Под санкции, скорее всего, подпадут генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Для введения штрафных мер впервые будет задействован новый, принятый в конце 2020 года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающим выгоду от этого.

Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.

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    18 января 2021 года суд отправил под стражу вернувшегося в Россию из Германии Алексея Навального - до решения о замене условного срока на реальный по делу "Ив Роше". До этого, начиная с 2011 года, российский политик провел в СИЗО 232 суток. Во время ареста в июле 2019 года Навальный был госпитализирован, ему поставили диагноз "контактный дерматит". Позже Навальный заявил об отравлении.

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    Пик арестов: в 2017-2018 годах Алексей Навальный провел за решеткой в два с лишним раза больше, чем за предыдущие пять лет - всего порядка 140 дней. При этом Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году признал задержания и аресты Навального в 2012 и 2014 годах политически мотивированными.

    Автор: Марина Барановская


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