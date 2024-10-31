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Число погибших от наводнений в Испании выросло до 95 человек

Алексей Волошинов
31 октября 2024 г.

Как минимум 95 человек погибли от наводнений в Испании. Большинство из них - в Валенсии. Берлин и Брюссель предложили стране свою помощь.

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Последствия наводнения в Испании
Последствия наводнения в ИспанииФото: Alberto Saiz/AP Photo/picture alliance

Число погибших от наводнений в Испании возросло до 95 человек. Об этом вечером в среду, 30 октября, сообщило агентство AFP. Подавляющее большинство жертв пришлось на Валенсию - 92 человека. Двое погибли в регионе Кастилия-Ла-Манча и один - в Андалусии. При этом журналисты со ссылкой на министра территориальной политики Испании Анхеля Виктора Торреса уточняют, что это число - лишь предварительное и, вероятно, будет расти и дальше. С четверга, 31 октября, правительство объявило в стране трехдневный траур.

Берлин и Брюссель предложили Испании свою помощь после наводнения

Европейский Союз задействовал свою спутниковую систему Copernicus для помощи испанским спасательным службам. Об этом в своем аккаунте в соцсети Х объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

Свою помощь Испании на фоне наводнения предложил также Берлин. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сообщил в Х, что Берлин "ведет диалог" с Мадридом "по поводу возможной помощи". Глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser), в свою очередь, назвала наводнения "ужасным стихийным бедствием".

Наводнения в Испании

Наводнения в Испании, вызванные проливными дождями, по данным поставщика электроэнергии Iberdrola, оставили без электричества 155 000 домохозяйств в регионе Валенсия. Пострадали также автомобильные дороги, воздушное и железнодорожное сообщение.

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило повышенный уровень опасности в Валенсии и некоторых частях Андалусии. По прогнозам метеорологов, непогода продлится до 31 октября.

Парламент Испании начал заседание 30 октября с минуты молчания.

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