Что в Европарламенте думают о событиях в Казахстане

В отличие от России, Евросоюз в событиях в Казахстане первой половины января не играл практически никакой роли. Но оставить без внимания эти события в ЕС не могут. Евродепутаты обсудили их в рамках дебатов о нарушениях прав человека, проводимых каждую пленарную неделю. Ситуации в Казахстане европарламентарии уделили более часа поздно вечером в среду, 19 января, в Страсбурге. Резолюцию по Казахстану Европарламент планирует принять 20 января.

В ЕС не спешат с выводами о том, что произошло в Казахстане

"Нас всех шокировало беспрецедентное насилие, разразившееся в Казахстане ранее в этом месяце, в особенности в Алматы", - так начала свое выступление еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. В этот раз Еврокомиссию на дебатах представляла она.

Политик подчеркнула, что необходимо четко различать между мирными протестами, начавшимися 2 января, и насилием, разразившимся позднее. "Картина, которая вырисовывается, свидетельствует, что хорошо вооруженные и тренированные экстремистские группировки захватили инициативу, оттеснив мирный протест. Однако личности экстремистов не были идентифицированы, а мотивы остаются неясными. Возможно, эти группы были связаны с определенными силовыми военизированными структурами", - отметила Кириакидес, не уточнив при этом, кого именно она подозревает.

Стелла Кириакидес

"На этом этапе комплексность кризиса требует осторожности в интерпретациях и реакции. Делать выводы о будущей политике ЕС в отношении страны, вероятно, слишком рано", - заявила еврокомиссар.

В Евросоюзе требуют расследования событий в Казахстане

Кириакидес напомнила, что расследование событий в Казахстане только началось, и указала на официальные данные, по которым за время протестов задержали почти 10 тысяч человек, 225 человек были убиты и почти 5 тысяч - ранены. "Во время наших контактов с властями мы призвали провести полное, прозрачное и независимое расследование событий, включая нарушения прав человека. С мирными протестующими нельзя обращаться как с террористами", - подчеркнула еврокомиссар и призвала президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к политическим реформам и демократизации страны.

Требование провести независимое расследование событий в Казахстане стало лейтмотивом большинства выступлений евродепутатов. Властям Казахстана многие из них не доверяют в этом вопросе. "Необходимо понять, что же в действительности произошло, когда мирные демонстрации перешли в насилие. Какие элементы были вовлечены в это, были ли они организованы, подстрекали ли их откуда-то? Прежде всего необходимо провести независимое международное расследование", - заявила финский евродепутат из фракции "зеленых" Хейди Хаутала. Наиболее подходящей площадкой для международного расследования многие евродепутаты видят ОБСЕ, ведь Казахстан является членом этой организации.

"Две недели спустя трагических событий у нас до сих пор нет четкой картины произошедшего. Есть официальная версия, но ее достоверность ограничена", - отметил евродепутат от либеральной фракции "Обновить Европу" Клемен Грошель из Словении. "Есть сообщения, указывающие на чрезмерное применение силы властями. Но правда и то, что участники беспорядков применяли силу, некоторые из них были вооружены и применяли насилие не только в отношении правоохранителей, но и других граждан и прохожих", - рассказал Грошель.

По мнению евродепутата от "левых" из Германии Ёзлем Демирель (Özlem Demirel), события в Казахстане были "народным восстанием", начавшимся с протестов рабочих. "Небольшая клика коррупционеров правит, разворовывает и продает страну, тогда как население нищает. Народ защищается именно от этого", - отметила Демирель.

Призывы к персональным санкциям за насилие в Казахстане

К расследованию со стороны ОБСЕ призвал и испанский социал-демократ Начо Санчес Амор. "Вооруженные террористы использовали мирные демонстрации в своих целях. Но если это так, то где они, эти террористы? Почему тогда задержаны правозащитники и мирные демонстранты?", - задавался он вопросами. Политик осудил насилие со стороны и экстремистов, и силовиков по отношению к протестующим, напомнив о разрешении Токаева стрелять в людей на улицах без предупреждения. По мнению испанца, Евросоюзу следует ввести санкции против тех, кто нарушал права человека в Казахстане.

К персональным санкциям против чиновников, ответственных за нарушения прав человека, призывали и другие евродепутаты из фракций социал-демократов, Европейской народной партии (ЕНП), "Обновить Европу", и "зеленых".

Против санкций выступил евродепутат от фракции "Европейских консерваторов и реформистов" из Нидерландов Михил Хогевен. Он попросил своих коллег мыслить стратегически: "Еще один скачок цен на энергоносители - не то, что наши граждане могут себе позволить. Евросоюзу нужен стабильный и надежный Казахстан". По его мнению, санкции против казахстанских чиновников только навредят ЕС.

Роль России в событиях в Казахстане

В ответ на просьбу властей Казахстана Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввела войска в страну. Основную часть контингента составили российские подразделения. В день дебатов в Европарламенте ОДКБ завершила выведение войск.

Евродепутат от ЕНП литовец Андрюс Кубилюс считает, что в Казахстане "во время мирных протестов были организованы насильственные беспорядки как предлог для приглашения войск под предводительством России". Один из его выводов из произошедшего состоит в том, что "Кремль становится геополитически более слабым в регионе, и единственный путь для него сохранить влияние на авторитарные режимы постсоветского пространства - это играть роль военного жандарма, останавливающего любые демократические изменения".

В нападках на Россию Европарламент обвинил немец Максимилиан Кра (Maximilian Krah) из правопопулистской фракции "Идентичность и демократия". Он высказал удивление словами своих коллег о мирных демонстрациях. По его мнению, произошедшее было "вооруженным восстанием". "События в Казахстане не годятся для привычных для этого парламента нападок на Россию. Точно так же правительство (Казахстана. - Ред.) не сделало что-то, чего бы не сделало любое другое правительство", - заявил Кра.

Ему возразил француз Кристоф Грюдлер из "Обновить Европу". Он подчеркнул, что суверенитет президента Токаева никто не ставит под сомнение. "Но какой глава государства может обосновать стрельбу без предупреждения по своим гражданам?.. Я не могу принять такие методы", - подчеркнул он.

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